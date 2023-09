Il ritorno di Fiorucci a Milano, la nuova designer: “Nella collezione c’è un erotismo fluido” Durante la Fashion Week milanese, viene presentata la nuova collezione Fiorucci, simbolo del Made in Italy: “Vogliamo creare una community come faceva Elio”

A cura di Arianna Colzi

La Collezione Zero di Fiorucci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'eredità di Elio Fiorucci è pronta a tornare sulla scena della moda italiana. In via Orobia 11, a Milano, si presenta la Collezione zero con la quale il brand torna a Milano sotto la direzione creativa di Francesca Murri e la guida del CEO Alessandro Pisani. Ma chi era Elio Fiorucci e cos'ha rappresentato per la moda italiana al punto da rendere la presentazione della collezione uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week? La designer lo racconta ai microfoni di Fanpage.it

Elio Fiorucci in una foto del 1978

La storia del brand: chi era Elio Fiorucci e perché ha rivoluzionato la moda italiana

Il primo negozio viene inaugurato a Milano in Galleria Passarella negli anni Sessanta. Nonostante la vendita ad una società giapponese negli anni Duemila, la prima boutique di Milano rimane sempre il cuore pulsante del brand. nel 1967. Ma non si trattava di un semplice negozio: era una vero e proprio punto d'incontro per artisti, dove si potevano trovare oggetti di ogni tipo. Un crogiolo di anime, colori e musica replicata nel 1976 a New York dove Elio Fiorucci aprì una boutique a dieci anni di distanza da quella di Milano: per dare l'idea di cosa rappresentava Fiorucci a New York, basti pensare agli artisti che popolavano il negozio – dipinto da Keith Haring nel 1983 – tra i quali: Bianca Jagger, Andy Warhol, Grace Jones, Elizabeth Taylor e Cher.

Il vecchio logo di Fiorucci

Il boom, però, arriva negli anni '80 quando Fiorucci, partito come un marchio focalizzato sui jeans e sul denim, diventa l'emblema della creatività, della provocazione, di quella visione ironica della vita che trapelava attraverso capi colorati. Ciò che rendeva diverso Fiorucci dagli altri brand italiani, dal lavoro di Franco Moschino ad esempio, era la componente edonistica e sensuale che svettava dai suoi capi. La visione del mondo di Fiorucci divenne pop anche grazie alle mitiche campagne pubblicitarie realizzate in collaborazione con Oliviero Toscani: scatti rivoluzionari, diventati il simbolo della cultura pop anni '80. Un modo di comunicare che, spiega la designer Francesca Murri a Fanpage.it, non vuole abbandonare:

Leggi anche Il ritorno di Linda Evangelista alla Milano Fashion Week: look total black alla sfilata di Fendi

"Il brand deve essere desiderabile e per esserlo è necessario che abbia una certa attitudine credibile, affinché il cliente possa ritrovarsi in quello che acquista. Tuttavia, l'erotismo che le campagne di Fiorucci con Toscani comunicavano oggi non è più replicabile, non in quella chiave almeno. È un erotismo più fluido, è un guardaroba che passa senza problemi dall'uomo alla donna"

Un look total black della nuova collezione Fiorucci

Anche l'inizio del nuovo millennio e la vendita del brand alla società giapponese Edwin International, nel 2014, la direzione creativa di Fiorucci rimane sempre nelle mani di Elio, che, tuttavia, scompare nel 2015 ad 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile: senza il fondatore e in seguito ad anni di incertezza a livello di posizionamento del brand, l'eredità di Fiorucci rischiava di perdere la spinta propulsiva che la rende ancora oggi super contemporanea. Proprio sull'eredità del brand, Francesca Murri racconta a Fanpage.it come si è approcciata a questa sfida: