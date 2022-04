Rihanna in copertina col pancione: con la tutina effetto nude trionfa la sensualità in gravidanza Rihanna ha conquistato la sua prima copertina in gravidanza: ha posato per il numero di maggio di Vogue, trasformandosi in una dea della maternità sensuale, audace e glamour. Ecco chi ha firmato la tutina di pizzo trasparente che sfoggia sulla cover e i look dello shooting.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio da fidanzato ASAP Rocky e non perde occasione per mettere il pancione in vista, tanto che, tra crop top cortissimi, pantaloni a vita bassa e pellicce portate sbottonate, ha letteralmente riscritto le regole della moda premaman. Solo di recente, però, ha conquistato la sua prima copertina in gravidanza: ha posato per Vogue mettendo in risalto le forme chiaramente modificate dalla dolce attesa e si è trasformata in una dea della maternità sensuale, audace e iper femminile. Ecco chi ha firmato la tutina di pizzo effetto nude sfoggiata sulla cover del magazine di moda.

Rihanna parla delle sue paure in gravidanza

Vogue ha dedicato la copertina del numero di maggio a Rihanna che, al di là del servizio fotografico, ha rilasciato anche un'intervista esclusiva in cui ha parlato apertamente della gravidanza. La popstar ha spiegato che non aveva pianificato questa dolce attesa ma, nonostante ciò, non potrebbe essere più felice. Come ogni futura mamma, anche lei si ritrova di fronte a un'esperienza nuova e non sorprende che abbia non poche insicurezze o paure, prima tra tutte quella di una possibile depressione post-partum. Avendo ascoltato le storie di diverse donne che hanno affrontato un dramma simile, teme di potersi sentire emotivamente "fuori controllo" dopo la nascita del figlio. Certo, per il momento si gode la magia della gravidanza, ma è chiaro che, non vedendo l'ora di tenere il bebè tra le braccia, si proietta già nel futuro.

La tutina di pizzo rosso di Rihanna

Cosa ha indossato Rihanna per la sua prima copertina in gravidanza? Ha fatto trionfare la sensualità con una tutina di pizzo rosso firmata Alaïa, per la precisione un modello strapless "seconda pelle" completamente traforato che crea un provocante effetto vedo non vedo. Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti al gomito coordinati e dei tacchi a spillo in tinta. Ha tenuto i capelli sciolti e tirati all'indietro, mettendo così in risalto il make-up col rossetto bordeaux molto marcato. Complice la posa di profilo con le mani poggiate dietro i fianchi, il vero protagonista dello scatto non può che essere lo splendido pancione: sebbene questa volta sia coperto, continua a essere un simbolo indiscusso di femminilità.

Leggi anche Rihanna osa col minidress in gravidanza: il nuovo look premaman è fucsia e con le piume

Chi ha vestito Rihanna per lo shooting in gravidanza

Nel servizio fotografico realizzato per Vogue ci sono molti altri scatti che mostrano Rihanna incinta come una dea della sensualità. La popstar ha posato seduta su un divano completamente nuda, con indosso semplicemente una collana di diamanti da pancione e un maxi cappotto nero di Saint Laurent. Ha poi esaltato le forme della gravidanza con un lungo abito strapless di latex bianco (sempre di Alaïa), si è lasciata immortalare nella vasca da bagno solo con un prezioso collier scintillante al collo, ha indossato un look total red di Rick Owens con gonna a sirena e giacca biker. Tra le immagini più d'impatto, quella in cui appare ricoperta di tulle blu notte (l'abito è Haute Couture di Jean Paul Gaultier By Glenn Martens). Insomma, Rihanna incinta è una vera e propria dea ed è stata capace di riscrivere il concetto di sensualità in gravidanza anche nel suo primo shooting fotografico col pancione.