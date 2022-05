Rihanna e Asap Rocky si sposano nel nuovo video: l’originale proposta con i gioielli sui denti I fan sono andati in visibilio per il nuovo video di ASAP Rocky, in cui Rihanna indossa un velo da sposa rosso fuoco. L’indizio su un possibile fidanzamento però non è in un anello ma…nei grillz sui denti!

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @asaprocky

Mentre il parto si avvicina sempre di più, Rihanna torna a fare notizia: la popstar delle Barbados è la star del nuovo video del compagno A$AP Rocky, D.M.B., in cui i due ripercorrono le tappe della loro storia d'amore a New York. Il video ha mandato in visibilio i fan per una scena particolare: le finte in cui Rihanna va all'altare con un velo rosso. Il matrimonio vero però potrebbe essere molto vicino: avete notato le scritte sui denti dei due?

L'indizio sulla proposta di matrimonio nel sorriso di Rihanna

I rumors di un possibile matrimonio tra Rihanna e A$AP Rocky si sono riaccesi perché i fan hanno notato un dettaglio singolare nei look della coppia. Non parliamo del tradizionale anello di fidanzamento ma dei grillz, le applicazioni scintillanti sui denti. ASAP mostra un chiaro messaggio sui denti: “Marry me?” e Rihanna sorridendo risponde: “I Do”. Se l'ipotesi fosse confermata dalla coppia sarebbe la proposta di matrimonio più originale di sempre!

Rihanna con il grillz nel nuovo video di Asap Rocky, foto da Youtube

Rihanna è una sposa anticonformista in rosso

Forse le nozze sono davvero vicine: intanto però Rihanna fa le prove nel video vestita di rosso – colore davvero poco ortodosso per una sposa- con un mazzo di rose. Nel video di D.M.B, diretto proprio dal rapper, Rihanna sfoggia diversi look, tra cui un velo rosso semitrasparente ornato di piume che le copre il viso e l'acconciatura con le trecce. La postar sorride felice con un rossetto rosso fuoco che svela le parole magiche: "I Do!". Le avrà pronunciate davvero?