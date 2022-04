Rihanna e Asap Rocky insieme al baby shower: esibisce fiera la pancia col look scintillante Manca poco al parto: Rihanna e Asap Rocky hanno festeggiato l’imminente arrivo del loro primogenito in un ristorante. La cantante continua a mostrare con fierezza il pancione nei suoi look glamour e sexy.

A cura di Giusy Dente

in foto: Rihanna e Asap Rocky alla Paris Fashion Week

Per Rihanna i mesi della gravidanza sono stati un periodo di grande esposizione mediatica. La notizia dell’arrivo del primo figlio ha mandato in tilt i fan, che hanno gioito immensamente con lei. La popstar stessa è apparsa immediatamente entusiasta della maternità, che le ha acceso negli occhi una nuova luce e le ha dato la spinta per celebrare ogni giorno il suo corpo pronto a dare la vita. In questo percorso ha avuto accanto il compagno Asap Rocky (Rakim Athelaston Mayers) anche se non sono mancati momenti di tensione e difficoltà di recente, che hanno ulteriormente acceso il faro sulla cantante. Prima si è parlato di un tradimento ai suoi danni: ci sarebbe stata una breve relazione tra Asap Rocky e Amina Muaddi (designer di calzature e amica della 34enne). Poi c’è stato l’arresto di lui a Los Angeles, con seguente rilascio su cauzione. Ormai manca poco al parto. La coppia si è fatta vedere insieme in pubblico in occasione del baby shower, finalmente qualcosa di lieto.

Rihanna, sempre col pancione in bella mostra

In questi mesi Rihanna ha riscritto le regole del look premaman. Ha scelto di non coprire le sue forme, di non rinunciare a essere sexy, bensì di esaltare quel corpo ogni giorno. Lo ha fatto con un abbigliamento che l’ha resa una vera e propria dea moderna della maternità, sia nelle occasioni di gala che nelle uscite private. Il baby shower ha confermato questa tendenza, che va avanti sin dal momento dell’annuncio della gravidanza, arrivato con un servizio fotografico in cui indossava un piumino rosa vintage Chanel con pancia scoperta. Questo è stato il filo conduttore di tutti i suoi outfit, culminati alla Paris Fashion Week con una sfilata in lingerie, piena dichiarazione della sua volontà di esibire con fierezza il pancione e la sua femminilità.

in foto: Rihanna e Asap Rocky alla Milano Fashion Week

Il look di Rihanna e Asap Rocky al baby shower

Il baby shower si è svolto in uno dei ristoranti italiani preferiti di Rihanna, Giorgio Baldi a Santa Monica, che frequenta spesso: ha portato amici e persone care lì a cena. Per l’occasione ha sfoggiato un reggiseno YSL ricoperto di paillettes con hot pants coordinati di Alexander Wang: ovviamente con pancione in bella mostra. Ha aggiunto una camicia bianca oversize sbottonata con polsini impreziositi da cristalli, anche questa firmata Alexander Wang con sopra un blazer nero di Wardrobe NYC.

Leggi anche Baby K brilla ai Seat Music Awards: sul palco con il mini abito scintillante con un dettaglio sexy

in foto: Rihanna in Alaïa sulla copertina di Vogue

Ha completato il look con una scintillante borsa Balenciaga e sandali con paillettes sul cinturino di Alexandre Vauthier: ebbene sì, stavolta ha rinunciato alle scarpe a lei tanto care di Amin Muaddi! Look casual e sportivo per il fidanzato, completato con cintura gioiello e collane di perle. È stato il primo avvistamento della coppia dopo il rilascio su cauzione di lui. Il parto è davvero vicino: ci saranno altri colpi di scena?