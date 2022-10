Ricordate il vestito di Julia Roberts agli Oscar? La figlia voleva ‘rubarlo’ per il ballo scolastico Julia Roberts ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la figlia Hazel e il famoso Valentino indossato agli Oscar 2001.

A cura di Beatrice Manca

Hazel Moder è una ragazza fortunata: non sapendo cosa indossare al ballo della scuola ha aperto l'armadio della madre e ha trovato, fra dozzine di splendidi abiti da sera griffati, un Valentino vintage degli anni Novanta. Sì, perché la madre di Hazel Moder risponde al nome di Julia Roberts. L'attrice premio Oscar, famosa per il sorriso smagliante e lo stile ricercato, ha raccontato in un'intervista un divertente aneddoto che riguarda la figlia e l'abito degli Oscar 2001, entrato nella storia come uno dei look più iconici del tappeto rosso.

La storia dell'abito Valentino che Julia Roberts indossò agli Oscar

Julia Roberts è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata: da oltre vent'anni è sposata con Daniel Moder, matrimonio da cui sono nati tre figli, Hazel, Phinnaeus e Henry. L'attrice ha concesso una lunga intervista al programma CBS Sunday Morning in cui racconta di essere molto orgogliosa della sua famiglia, il "porto sicuro" in cui tornare ogni sera alla fine di una lunga giornata. Nell'intervista l'attrice racconta anche un divertente aneddoto legato al vestito di Valentino nero indossato agli Oscar del 2001: un modello chic e sofisticato del 1992, con una linea sinuosa impreziosita da uno strascico e un profilo a contrasto, bianco, che accarezzava le scapole per poi disegnare una linea al centro dell'abito. La scelta è stata quasi obbligata: l'attrice ha raccontato che era perfetto già alla prima prova, e non ci fu bisogno di ritocchi. Il resto è storia.

Julia Roberts in Valentino agli Oscar 2001

Hazel Moder ha provato i vestiti della madre per il ballo di fine anno

Se per il resto del mondo quell'abito è un pezzo di storia della moda (è stato esposto anche alla retrospettiva su Valentino Garavani) per Hazel è solo "uno dei vestiti della mamma". Julia Roberts ha raccontato alla CBS che, mentre cercava un vestito adatto per il ballo di fine anno, Hazel ha trovato il Valentino della madre e ha voluto provarlo, innamorandosene all'istante. L'attrice ha spiegato che la figlia non aveva idea della storia del vestito: per lei era solo un bell'abito. Anche Leni Klum, la figlia di Heidi, ha "rubato" un vestito della madre top model per il prom. Peccato che fosse troppo grande per lei: sarebbe stato un sensazionale passaggio di testimone madre figlia.