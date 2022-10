Julia Roberts meravigliosa in coppia con Clooney: la rivoluzione di stile si tinge di fucsia Julia Roberts ha partecipato a una prima di Ticket to Paradise in coppia con l’amico e collega George Clooney. Per l’occasione ha stravolto il suo stile, apparendo meravigliosa in fucsia.

A cura di Valeria Paglionico

Julia Roberts sta vivendo una nuova epoca d'oro della sua carriera: in coppia col collega e amico George Clooney è diventata protagonista di Ticket to Paradise, film arrivato in Italia lo scorso 6 ottobre che ancora oggi sta ottenendo un incredibile successo. Ieri sera al Regency Village Theatre di Los Angeles si è tenuta una proiezione esclusiva e gli attori non hanno potuto fare a meno di parteciparvi. Ad attirare tutte le attenzioni dei media è stata soprattutto la diva hollywoodiana, apparsa meravigliosa con un maxi dress fucsia fluo. Per lei è arrivato il momento di una drastica rivoluzione di stile?

Julia Roberts segue il trend del total pink

Per la prima a Los Angeles di Ticket to Paradise Julia Roberts ha osato con le tinte fluo. Sul red carpet al fianco di George Clooney ha brillato in total pink con un maxi dress di Greta Constantine. Si tratta di un modello in taffettà con un'ampia e lunga gonna a balze, un profondo scollo a V che ha messo in risalto il décolleté e delle esuberanti maniche corte a palloncino. A completare il tutto non potevano mancare i gioielli coordinati, per la precisione un paio di orecchini pendenti di Chopard con diamanti e pietre rosa. Clutch bag di Tyler Ellis, manicure total black e sorriso smagliante stampato sulle labbra: Julia Roberts è una diva senza tempo dallo stile glamour e contemporaneo.

Julia Roberts in Greta Constantine

Chi c'è dietro la rivoluzione di stile di Julia Roberts

Siamo sempre stati abituati a vedere le grandi dive internazionali puntare tutto su abiti e capi dall'eleganza senza tempo, dai sontuosi vestiti da sera ai completi di paillettes, fino ad arrivare ai maxi dress principeschi in tulle e pizzo. Julia Roberts però sta rivoluzionando le convenzioni, dando sempre più spazio a uno stile glamour e moderno. Chi c'è dietro la rivoluzione fashion dell'attrice? La stylist Elizabeth Stewart, che sui social non esita a documentare tutti i suoi "cambi d'abito". Giacche smoking modello crop indossate su abiti personalizzati, completi mannish griffati, look "monacali" dai dettagli provocanti, jumpsuit in denim con i bermuda: la Roberts ha dimostrato di essere contemporanea ed eclettica, capace di riuscire ad adeguarsi alla perfezione ai trend in continua evoluzione. Il maxi abito rosa è solo "l'ultimo arrivato" nella lista di outfit glamour ma, al motto di "Everything is better when you’re in the pink", la stylist è riuscita a far emergere al meglio lo spirito raggiante di Julia.