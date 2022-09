Julia Roberts alla prima del suo nuovo film: l’abito personalizzato nasconde un messaggio romantico Julia Roberts ha partecipato alla prima mondiale di Ticket to Paradise, il nuovo film in cui recita con George Clooney. Sul red carpet ha sfilato con un abito sofisticato e personalizzato, decorato all-over con delle scritte ricamate che nascondo un dolcissimo messaggio romantico.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Londra è stata illuminata da una delle prime più attese dell'anno, quella di Ticket to Paradise, il film che tra i suoi protagonisti vede George Clooney e Julia Roberts. I due hanno calcato il red carpet allestito all' Odeon Luxe di Leicester Square, posando di fronte i riflettori sia da soli che insieme al resto del cast. Se da un lato il divo hollywoodiano ha partecipato all'evento con la moglie Amal (apparsa elegantissima e glamour con uno slip dress verde menta), l'attrice ha preferito lasciare il marito a casa. Nonostante ciò, gli ha voluto fare una dedica speciale e romantica: ecco cosa c'era scritto sul suo abito black&white personalizzato appositamente per lei.

Chi ha firmato l'abito di Julia Roberts

Julia Roberts è una delle grandi protagoniste di Ticket to Paradise e non poteva mancare alla prima mondiale che si è tenuta ieri a Londra. Per un evento tanto atteso poteva mai rinunciare al glamour? Assolutamente no, è riuscita a dettare legge in fatto di stile con un lungo abito bianco e nero in pizzo chantilly. Si tratta di una creazione firmata Alexander McQueen, un modello con la scollatura generosa e una gonna a sirena con lo strascico, decorato all-over con delle scritte ricamate e personalizzate per l'attrice dalla stilista Sarah Burton. Per completare il tutto la diva ha scelto un blazer crop modello smoking, aggiungendo così un tocco ancora più sofisticato e fashion al look.

Julia Roberts in Alexander McQueen

Julia Roberts, cosa c'è scritto sul vestito

Fin dagli esordi della carriera Julia Roberts ha sempre preferito tenere separate vita professionale e sfera privata ed è proprio per questo che difficilmente ha partecipato agli eventi mondani in compagnia del marito Daniel Moder. All'anteprima del nuovo film, però, ha trovato un modo davvero originale e romantico per rendere omaggio all'immenso amore che prova per lui. Le scritte ricamate sull'abito non sono state scelte a caso, nascondono un messaggio dolcissimo dedicato al marito e alla famiglia. Ci sono le loro iniziali, “JR + DM”, il numero 2002, ovvero l'anno del matrimonio, la parola "Love", le iniziali dei figli Hazel, Phinnaeus ed Henry e infine una cascata di cuori. Insomma, la Roberts è riuscita a parlare col suo vestito, dando prova di portare sempre con sé la famiglia anche quando si trova a km di distanza.