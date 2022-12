Julia Roberts indossa George Clooney: l’attrice con l’abito ricoperto di foto dell’attore Julia Roberts ha partecipato ai Kennedy Center Honors e ha trovato un modo originalissimo per rendere omaggio a George Clooney, il divo che ha trionfato durante la serata. Complice la profonda amicizia che li lega, si è fatta stampare le sue foto cult sull’abito.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in scena la cerimonia di premiazione dei Kennedy Center Honors, meglio conosciuti in Italia come Premi Kennedy, i riconoscimenti assegnati annualmente a tutti coloro che si sono distinti per il loro contributo all'arte e alla cultura americana. L'evento si è tenuto alla Casa Bianca, è lì che il Presidente Joe Biden in persona ha ricevuto i vincitori, da George Clooney alle cantanti Amy Grant e Gladys Knight, fino ad arrivare agli U2 e alla compositrice Tania León. Tra gli invitati c'era anche Julia Roberts, che ha trovato un modo tutt'altro che tradizionale per rendere omaggio alla profonda amicizia con il divo hollywoodiano che ha trionfato durante la serata.

Julia Roberts celebra l'amicizia con George Clooney

George Clooney è tra gli attori premiati ai Kennedy Center Honors, è stato riconosciuto come personaggio fondamentale nella cultura statunitense sia per la sua carriera cinematografica che per il suo impegno nel sociale (di recente ha combattuto contro l'uso delle armi nel paese). Ha partecipato all'evento in coppia con la moglie Amal (con tanto di look coordinati firmati Valentino), ma ad attirare le attenzioni dei media non è stata la sua scelta di stile. La sua amica Julia Roberts ha catalizzato i riflettori su di sé con un abito che non poteva passare inosservato, con il quale ha reso omaggio non solo alla recente collaborazione con il divo in Ticket to Paradise ma anche al rapporto fraterno e decennali che li unisce.

Julia Roberts in Moschino

Chi ha firmato l'abito customizzato di Julia Roberts

Per la 45esima edizione dei Kennedy Center Honors Julia Roberts si è affidata a Moschino, Maison che da sempre si distingue per originalità e irriverenza e che anche in questa occasione non ha deluso le aspettative dei fan. La diva ha infatti indossato un lungo abito custom made in taffetà di seta, un modello principesco con la gonna ampia e il corpetto scollato, la cui particolarità sta nel fatto che è decorato con delle stampe cult di George Clooney, dalle foto in cui era giovanissimo a quella in versione medico in Er – Medici in prima linea, fino ad arrivare alla copertina "a pois" di W Magazine. Blazer nero crop, capellia sciolti e ondulati e sorriso stampato sulle labbra: Julia è riuscita a fare il giro del web col suo originalissimo omaggio all'attore, amico e collega.