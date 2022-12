Red carpet di famiglia per Sarah Jessica Parker: Marion e Tabitha vestono glamour come la madre Sarah Jessica Parker ha partecipato a una premiere a Broadway con la sua famiglia: erano presenti anche le figlie gemelle, con dei look glamour coordinati.

Red carpet di famiglia, per Sarah Jessica Parker. La Carrie Bradshow di "Sex and the City" ha partecipato alla premiere mondiale di "A qualcuno piace caldo" a Broadway e ha voluto con sé il marito Matthew Broderick e i loro tre figli. Questi ultimi è rarissimo che partecipino a eventi di gala. Stavolta invece erano presenti sia James (20 anni) che le gemelle Marion e Tabitha. Le tredicenni sono nate tramite madre surrogata nel 2009. La Parker non è stata la sola a volere con sé qualcuno della famiglia. Uma Thurman ha partecipato con sua figlia Luna.

La moda, passione di famiglia

Alla serata di gala, Sarah Jessica Parker ha preso parte con un look degno di Carrie Bradshow! L'attrice (che è impegnata a girare la seconda stagione di "And Just Like That") ha indossato un abito di paillettes blu scuro con un soprabito di pizzo bianco, impreziosito da scintillanti bottoni gioiello. Ha aggiunto un tocco di classe con una collana di perle, completando il look glamour con un paio di scarpe a pois (una bianca con pois blu, una blu con pois bianchi) con fibbie di strass. Il marito Matthew Broderick ha coordinato il look indossando una giacca tartan blu scuro e verde, abbinata a un dolcevita e pantaloni neri.

Abito blu scuro anche per James, con camicia bianca classica e cravatta scozzese con un tocco rosso natalizio. Ma sono state le gemelle Tabitha e Marion ad attirare l'attenzione, con la loro eleganza. Hanno scelto entrambe abiti lunghi, uno in seta marrone e l'altro in velluto rosso, con lunghi soprabiti drappeggiati al di sopra. Ultimamente i tre stanno sostenendo molto loro madre nei suoi progetti lavorativi. Hanno partecipato alla prima dello spettacolo teatrale "Plaza Suite" a marzo, a settembre le gemelle hanno fatto un'apparizione alla prima di "Hocus Pocus 2" mentre James ha preso parte alla premiere di "And Just Like That" nel 2021.