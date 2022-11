L’attico di Sarah Jessica Parker a New York: è in vendita per 5,5 milioni di dollari Sarah Jessica Parker a New York non vive nel bilocale della serie di Sex and the City ma in un attico con cinema e terrazza panoramica a 360° sulla città.

A cura di Clara Salzano

L’attico di Sarah Jessica Parker a New York

Dopo il successo di Sex and the City, la serie, i film, e il sequel con And Just Like That, sembra a tutti i fan di conoscere Sarah Jessica Parker immaginandola come l'iconica Carrie Bradshaw anche nella sua vita reale. La famosa attrice però non vive nel West Village ma in un lussuoso attico a Tribeca, forse più vicina alla Carrie Bradshaw sposata con Big. Si tratta infatti di un magnifico appartamento con terrazzo e vista panoramica mozzafiato su New York.

La camera da letto nell’attico di Sarah Jessica Parker a New York

L'attico di Sarah Jessica Parker a New York si trova al 366 di Broadway nel lussuoso condominio di The Collect Pond House che conta 12 piani nella principale via di Tribeca. La dimora, appartenuta alla famosa attrice di Sex and the City, si sviluppa su 2 livelli e completa l'offerta con una terrazza panoramica privata di oltre 1.000 metri quadrati con cucina esterna e viste mozzafiato a 360 gradi su New York, dalla Woolworth Tower all'Empire State Building.

La terrazza dell’attico a Tribeca

Enormi finestre panoramiche e tripla esposizione caratterizzano l'attico a Tribeca. La casa comprende una grande sala al primo livello con aree soggiorno e pranzo, cucina illuminata da lucernari, una luminosa sala colazioni e tanta luce. Al livello superiore si trovano le tre camere da letto con bagno e una sala multimediale con cinema. La camera padronale gode inoltre di un'enorme cabina armadio attrezzata su misura e bagno con vasca idromassaggio. L'attico offre inoltre anche una camera per gli ospiti con ingresso privato e una comoda lavanderia.

Una delle camere da letto dell’attico

Il condominio di lusso sorge in un edificio dell'inizio del 1900 che è stato completamente rinnovato di recente dopo sette anni di lavori che hanno permesso di inserire due nuovi ascensori, un portiere a tempo pieno, servizio di videosorveglianza e nuove sale comuni. Il palazzo, riportato al suo splendore monumentale originario, gode inoltre di una posizione strategica all'incrocio tra SoHo, Battery Pak City e South Street Seaport. Il meraviglioso attico di Sarah Jessica Parker a New York oggi è in vendita per 5,5 milioni di dollari.