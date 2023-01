In vendita l’attico a New York di Rihanna, ecco quanto vale L’attico di Rihanna a New York è su due piani, con terrazzo, vista mozzafiato sull’Empire State Building e a 360° sulla città.

A cura di Clara Salzano

L’attico di Rihanna a New York

Sono finiti i tempi difficili in cui Rihanna doveva difendersi da stalker nella sua villa di Pacific Palisades. Nel 2013 la cantante si era infatti trovata costretta ad affittare un mega attico a New York per 39 mila euro al mese poi acquistato nel tempo. Adesso quella stessa penthouse a Soho, con vista mozzafiato sull'Empire State Building e a 360° sulla città, è stato messo in vendita.

Il palazzo a Soho dove si trova l’attico di Rihanna

L'attico di Rihanna a New York è un enorme appartamento su due livelli che occupa un edificio di dodici piani tra Canal street e Howard Street. Si accede alla penthouse con un ascensore che conduce all'ultimo piano dell'edificio e si accede direttamente in un grande salone con ampie vetrate e vista a 360° sulla città. Il salone è una grande zona living con cucina ad isola e più aree relax.

Salone con terrazzo nell’attico di Rihanna – Foto Corcoran Group

Dal salone si accede direttamente al salone a livello che offre un panorama unico. Arredi moderni e pavimenti in cemento completano lo stile minimal dell'appartamento che sorge in un palazzo al 129 Lafayette Street, un edificio industriale convertito in residenze di lusso.

Una delle camere da letto dell’attico – Foto Corcoran Group

Attraverso una scala di legno e acciaio di giunge all'undicesimo piano del palazzo dove si trova la zona notte. La casa comprende quattro camere da letto di cui una patronale con un enorme cabina armadio e bagno ensuite. Una delle camere da letto può essere trasformata facilmente in studio e al piano ci sono altri due bagni.

Un terrazzo della casa – Foto Corcoran Group

Il terrazzo panoramico ruota tutto attorno all'ultimo piano del duplex che è in vendita per 12.950.000 di dollari ma si può anche affittare per 45.000 dollari al mese.