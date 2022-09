Sarah Jessica Parker coi pantaloni Aladino: il look etnico per il red carpet con marito e figlie A New York si è tenuta la prima del film Hocus Pocus 2 e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la protagonista Sarah Jessica Parker. Ha calcato il red carpet dell’evento in compagnia del marito e delle figlie gemelle, rilanciando i pantaloni Aladino in una originale versione total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo del cinema hollywoodiano ha ripreso a lavorare a pieno ritmo e a dimostrarlo è stata la prima di Hocus Pocus 2, il nuovo film che tra le sue protagoniste vede anche Sarah Jessica Parker. L'attrice sembra essere più attiva che mai sul fronte professionale: dopo aver annunciato che presto tornerà in tv con la seconda serie di And Just Like That, ora ha anche calcato un red carpet molto ambito, quello del Lincoln Square Theater di New York. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media? Oltre ad aver rilanciato i pantaloni Aladino, la diva ha sfilato al fianco del marito e delle figlie, concedendo ai fotografi un rarissimo e dolcissimo ritratto di famiglia.

Sarah Jessica Parker, il red carpet di famiglia

Sarah Jessica Parker è sempre stata molto gelosa della sua vita privata, tanto che dall'inizio della carriera ad oggi sono pochissime le foto ufficiali in cui appare al fianco della famiglia. Per la prima del suo nuovo film, però, ha fatto un'eccezione e sul red carpet ha portato sia il marito Matthew Broderick che le figlie gemelle di 13 anni, Marion e Tabitha. L'unico che mancava? Il primo figlio 19enne, James Wilkie, probabilmente impegnato con i primi giorni di università. I quattro non hanno esitato a posare sorridenti di fronte i riflettori, dando prova di essere uniti e affiatati e di avere tutti la stessa passione per la moda di Sarah, alias Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker col marito Matthew Broderick e le figlie Marion e Tabitha

Il look pink di Sarah Jessica Parker

Per un evento importante come un red carpet di famiglia Sarah Jessica Parker non ha potuto fare a meno di curare l'outfit nei minimi dettagli. Ha puntato su un completo dall'animo etnico e glamour di Giorgio Armani Privé, per la precisione uno dei look della collezione Fall/Winter 2022 con dei pantaloni Aladino in total pink e una giacca-saio ricoperta di fiori multicolor e con gli orli tempestati di paillettes in tinta. Non sono mancati i tacchi a spillo, un paio di décolleté rosa, e la clutch bag coordinata. Insomma, sebbene questa volta non ricopra il ruolo di Carrie Bradshaw, l'attrice ha il glamour che le scorre nelle vene e ancora una volta ha dimostrato di essere un'icona fashion.

