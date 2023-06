Rania di Giordania in nero, Letizia di Spagna floreale: è gara di stile tra regine Non capita spesso che due regine si incontrino: Letizia Ortiz e Rania di Giordania hanno dato prova di grande eleganza tra fiori e farfalle ricamate.

Una chic in nero, con farfalle ricamate sulla gonna. L'altra luminosa con un abito colorato dove sbocciano mille fiori. Due regine opposte nello stile, ma unite dal senso dell'eleganza: Rania di Giordania e Letizia di Spagna si sono incontrate durante una visita diplomatica dei reali giordani a Madrid e hanno incantato i fotografi con i loro look.

La gonna ‘farfalla' di Rania di Giordania

Per Rania di Giordania è un anno ricco di impegni: poche settimane fa i riflettori internazionali si sono accesi sul matrimonio del figlio, il principe ereditario Hussein, e la principessa Rajwa al-Saif. In quell'occasione fece discutere la scelta di indossare un vestito nero alle nozze, colore sconsigliatissimo in Occidente. La simbologia dei colori varia in base ai Paesi: in Giordania il nero non è associato al lutto ed è molto amato dalla regina Rania, che lo ha scelto anche per la visita a Madrid.

Rania di Giordania in Dior, Letizia Ortiz in Diego Estrada

In particolare, la regina ha indossato un coordinato composto da blusa e gonna a matita proveniente dall'ultima sfilata Resort di Dior. Sulla gonna nera compare un ricamo a forma di farfalle (uno dei simboli della collezione dedicata a Frida Kahlo) sui toni del rosa, e il look è completato da pump multicolor firmate Manolo Blahnik e una borsa color cipria firmata Fendi. Il tocco finale: gli occhiali da sole con la montatura rosa, uno dei modelli più glamour della stagione!

Letizia di Spagna con l'abito floreale

Le due royal si erano incontrate il mese scorso a Londra per l‘incoronazione di Carlo III, quando dona Letizia aveva incantato tutti con un tailleur rosa fragola. Nelle ultime apparizioni pubbliche la regina spagnola ha sfoggiato una serie di look colorati e questo non ha fatto eccezione: Letizia Ortiz ha indossato un tubino smanicato aderente con fantasia floreale di Diego Estrada, completato da tacchi color magenta Carolina Herrera. Opposte sì, ma entrambe chic!