Questione di zeri, Estetista Cinica si scusa per i Punti Fagiana convertiti male: “Anche colpa mia” L’Estetista Cinica si è scusata con la sua community ed è tornata sui suoi passi, circa la conversione dei Punti Fagiana in denaro. C’è stato un errore di calcolo che avrebbe potuto mettere a rischio l’azienda e che l’ha costretta a metterci la faccia.

A cura di Giusy Dente

Instagram @estetistacinica

Da un lato il danno d'immagine, dall'altro la possibilità concreta di mettere a repentaglio l'azienda: dinanzi a queste due possibilità Cristina Fogazzi ha dovuto prendere una decisione drastica, che ha sollevato molte polemiche. L'Estetista Cinica, come è da tutti conosciuta, ha scelto di proteggere la sua attività e i dipendenti, consapevole di andare incontro a delle critiche che in effetti non hanno tardato ad arrivare. Cosa è successo? L'imprenditrice a causa di un errore di un collaboratore, di cui si è assunta parte di colpa, ha rischiato un ingente danno economico ed è dovuta correre ai ripari. Ha raccontato personalmente la vicenda sui social, visibilmente dispiaciuta e stamane è stata ospite di Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro a Non Stop News su RTL 102.5.

L'Estetista Cinica, polemica sui Punti Fagiana

L'operazione Punti Fagiana non è andata a buon fine. L'e-commerce de l'Estetista Cinica consente di accumulare punti con la possibilità di convertirli poi in denaro da spendere a proprio piacimento sul sito, acquistando prodotti. Purtroppo però qualcosa è andato storto: "Nel fare questa conversione si è perso uno zero: cioè anziché convertirli a cinque centesimi sono stati convertiti a cinquanta centesimi" ha raccontato stamattina la Fogazzi. Dell'errore l'amministrazione si è resa conto troppo tardi, quando già in molti avevano convertito i loro punti e fatto acquisti, con degli sconti di fatto decuplicati. In termini economici, l'azienda ha rischiato una crisi di liquidità nelle casse che avrebbe potuto avere gravissime ripercussioni. Per correre ai ripari l‘imprenditrice ha dovuto fare un passo indietro: con una mail del 6 febbraio ha comunicato alle clienti l'abbassamento del valore dei loro punti.

C'è stata molta solidarietà e comprensione: "Ho ricevuto una valanga di affetto. Chi ha usufruito di questi punti voleva ridarli indietro. Lo hanno fatto anche le associazioni benefiche". Viceversa, c'è stato anche chi non l'ha presa bene, augurandosi una punizione esemplare per i responsabili. Ma chi si può incolpare davvero, quando accade qualcosa del genere? "Non incolpo mai chi sbaglia in buona fede, è anche colpa mia visto che non ho controllato. Noi siamo un’azienda molto giovane, siamo cresciuti tantissimo. La colpa è di un’azienda giovane che non ha avuto neanche il tempo di strutturarsi. Su alcune cose siamo stati bravissimi, ma è ovvio che non tutte le parti dell’azienda si sono strutturate abbastanza velocemente" ha spiegato la protagonista della vicenda.