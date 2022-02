Sconti ai clienti decuplicati per errore, l’Estetista Cinica Cristina Fogazzi si scusa in lacrime L’imprenditrice del settore beauty commenta in lacrime sui social il caos generato dall’errore di calcolo della sua azienda sui punti fagiana, gli sconti per i clienti guadagnati in base alla spesa che per sbaglio sono stati decuplicati in valore.

A cura di Andrea Parrella

Un errore di distrazione che ha creato una voragine. È quello che è accaduto all'azienda di Cristina Fogazzi, meglio nota “L’Estetista Cinica”, a capo di un'azienda nel campo del beauty che è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni. La popolarissima influencer ha pubblicato nelle scorse ore una serie di storie in cui, in lacrime, si scusa con i clienti.

Cosa è successo all'azienda di Cristina Fogazzi

Il motivo del caos? Tutto risale a un banale errore nell’assegnazione del valore ai “punti fagiana”, accumulati dai singoli utenti e corrispondenti a uno sconto sui prodotti, l'azienda si è trovata nel giro di pochi giorni a dover fronteggiare il rischio di un collasso finanziario. Dai 5 centesimi di sconto per singolo punto, il valore è decuplicato a 50 centesimi. Il risultato è che l'applicazione di quel valore ai punti fagiana costerebbero all’azienda cinque milioni di euro invece che 500 mila.

Il video di scuse in lacrime

Numeri che, come Fogazzi spiega, metterebbero in ginocchio il seppur florido giro di business messo su negli ultimi tre anni. "Li metterei io quei soldi se ce li avessi – dice nel video – ma non ce li ho e non posso far collassare la mia azienda". La giustificazione e le scuse alla community sono state infatti precedute dalla decisione amara, ma per lei necessaria, di un abbassamento di valore dei punti, comunicato attraverso una mail inviata il 6 febbraio: “Dopo una settimana di calcoli abbiamo visto che le nostre finanze non avrebbero retto il colpo“. Quello che lei definisce "merdone" si è completato anche con il ritardo della comunicazione, dopo aver scoperto il tutto a fine gennaio e avere tentato di trovare una soluzione: “L’argomento mi sembrava delicato e buttare gli errori miei e del mio team sui social non mi pareva risolutivo – rivela – e come minimo sarebbero arrivati gli sciacalli per insultare”.

Leggi anche È morto Camillo Milli, il presidente della Longobarda era ricoverato per Covid

La risposta affettuosa dei clienti

Tuttavia per un problema tecnico le modifiche al valore dei punti vadano online già venerdì 4 febbraio, senza preavviso, cosa che costringe Fogazzi alla sacrificata comunicazione ai fedelissimi di quanto accaduto. La mortificazione è tanta, ma Estetista Cinica trova il buono anche in questo, visto che sottolinea come su 3.700 mail di risposta alle sue scuse solo 15 sono di reclami: “Non pensavo si potesse essere così virtualmente circondati di affetto”, dice sul social commossa.