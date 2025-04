video suggerito

Quanto costano le uova di Pasqua e la colomba firmata Armani Dolci Siete alla ricerca di dolci di Pasqua unici nel loro genere? Questi prodotti griffati sembrano fare al caso vostro: ecco la collezione di uova di cioccolato e colombe lanciata da Armani.

A cura di Valeria Paglionico

La Pasqua si avvicina e, come da tradizione, sono moltissimi coloro che hanno già dato il via ai preparativi per renderla speciale. Cos'è che non può mancare in una festa che si rispetti? I dolci tipici della ricorrenza, dalla colomba alle uova di cioccolata. I più famosi chef italiani hanno già lanciato i loro prodotti sul mercato, da Iginio Massari ad Antonino Cannavacciuolo, ma la cosa che forse nessuno si sarebbe mai aspettato è che anche il mondo avrebbe subito il fascino del trend food. La Maison Armani è solo la prima ad aver lanciato una serie di dolci pasquali "logati": ecco quali sono e quanto costano.

La collezione di dolci pasquali firmati Armani

Si chiama Armani/Dolci by Guido Gobino ed è la collezione di leccornie tipicamente pasquali lanciata dalla Maison per il 2025. Si tratta di un mix di sapori raffinati e sorprendenti proposti in varie "forme", dalle uova di cioccolato alle colombe, fino ad arrivare ai classici ovetti perfetti per i più piccoli.

Armani/Dolci by Guido Gobino

Le uova sono disponibili in 2 versioni, entrambe da 440 gr: la prima è una limited edition al latte con granella di nocciola e finocchietto, la seconda con doppio strato di cioccolato fondente e lampone. La colomba è artigianale e ricoperta di glassa con zucchero e mandorle, mentre le piccole uova sono proposte nei gusti più svariati, dal fondente dell'Ecuador al latte con ripieno di nocciola e caffè, fino ad arrivare a quelli con frutti di bosco o mango.

Armani/Dolci by Guido Gobino

Quanto costano le uova e la colomba griffate

Ogni prodotto della collezione di dolci di Pasqua di Armani viene proposto con un packaging sofisticato e curato nei minimi dettagli. Qui i riferimenti alla moda non mancano: la confezione a effetto traforato è infatti ispirata alle architetture Art Deco, per la precisione a una giacca color cipria e oro della linea P/E 2025 di Giorgio Armani donna presentata a New York.

Armani/Dolci by Guido Gobino

Quanto costano i diversi dolci? Si parte da 20 euro per una scatola di ovetti da 100 gr, si passa a 29-45 euro per ovetti e cioccolatini assortiti (prezzo variabile a seconda del peso) e si arriva a 79 euro per un uovo di Pasqua decorato con la maxi A di Armani. Cosa dire invece, della colomba? Viene venduta a 41 euro e pesa 1 kg. L'intera collezione è disponibile nei punti vendita Armani/Dolci di Milano, Tokyo, New York e Dubai, online su www.armanidolci.com e su www.cosaporto.it per la città di Milano.

Armani/Dolci by Guido Gobino