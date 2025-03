video suggerito

Qual è la pianta da avere in giardino per attirare le farfalle La primavera è arrivata è desiderate un giardino colorato e rigoglioso? Ecco qual è la pianta da avere per attirare le farfalle.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2025 è arrivata e con lei anche le prime giornate calde e soleggiate che fanno venire a tutti la voglia di uscire e di godersi di più qualsiasi tipo di attività praticabile all'aria aperta. Gli appassionati di giardinaggio, inoltre, sanno bene che è questo il momento dell'anno in cui bisogna prendersi cura delle proprie piante, così da vantare un terrazzo rigoglioso e colorato nei prossimi mesi. Come fare per renderlo ancora più spettacolare? Utilizzando alcuni precisi trucchi per attirare le farfalle: ecco qual è la pianta da piazzare in giardino per ottenere un effetto simile.

Con la primavera sono moltissimi gli insetti che escono dal letargo invernale e che cominciano ad andare alla ricerca di cibo e riparo, ma tra i più belli per i loro incredibili colori non possono che esserci le farfalle, che spesso vanno a fare visita ai giardini rigogliosi e curati. Come fare per attirarle? A rivelarlo è stato Liam Cleary, esperto di giardinaggio presso l'Old Railway Line Garden Centre di Brecon, secondo il quale esiste una specifica pianta da usare per ammirarne di tutte le varietà sul proprio terrazzo. Le sue parole sono state: "Gli impollinatori amano mangiare il nettare, quindi il modo più semplice per incoraggiare le farfalle a visitare il tuo giardino è piantando molti fiori colorati e ricchi di nettare".

Il fiore che risulta essere in assoluto il più luminoso e ricco di nettare è l'Agastache, la cui particolarità sta nel fatto che fiorisce a partire dalla primavera fino alla fine della stagione estiva. Facile da coltivare, è resistente e richiede pochissima manutenzione, dunque è perfetto anche per i giardinieri principianti. L'unica regola da seguire per non farlo morire? Farlo crescere al sole ma al riparo dal vento. Per essere certi di farlo fiorire fino all'estate è però necessario piantarlo dopo l'ultima gelata primaverile. Come se non bastasse, l'Agastache è un vero e proprio "oggetto del desiderio" per api e farfalle, soprattutto se alla base della pianta vengono piazzate vaschette di zucchero sciolto in acqua. In quanti proveranno a seguire questi consigli in giardino?