Professione damigella d’onore: fino a 300 euro per fingersi la migliore amica della sposa In Cina sempre più ragazze scelgono di fare le damigelle d’onore per professione: è un mestiere ben retribuito, che però espone anche a dei rischi.

A cura di Giusy Dente

Certe volte bisogna fare di necessità virtù e, in mancanza di un lavoro, crearselo. In Cina c’è chi si è inventato il business delle damigelle d’onore. Tante ragazze si fanno pagare dalle spose per essere presenti ai loro matrimoni in vesti di invitate speciali, fingendosi magari ex compagne di banco o amiche di vecchia data. L’idea è nata in tempo di pandemia, quando tante promesse spose si sono rese conto di non poter avere alla cerimonia persone care, a causa delle restrizioni in materia di viaggi. Per altre coppie più esigenti il discorso è diverso: si tratta di avere persone di standard elevato, con una certa presentabilità, che possano dunque degnamente presenziare al loro evento. La sposa, infatti, può visionare un vero e proprio catalogo di aspiranti damigelle e scegliere in base all'aspetto fisico, al peso, ai titoli di studio.

Che lavoro fai? La damigella d'onore

La 22enne cinese Xie Yuke dopo aver fatto da damigella d’onore tre volte per persone care oggi fa la damigella d’onore di professione, per sconosciuti. Negli ultimi due anni di attività ha preso parte a ben 40 matrimoni, seguendo sempre lo stesso rituale: la mattina si sveglia presto, raggiunge la sposa, la aiuta a vestirsi e truccarsi, si fa carico degli ultimi dettagli da mettere a punto, organizza giochi per il party, brinda e fa foto con gli invitati, intrattiene tutti fino alla fine del banchetto nuziale.

In Cina si tratta di una professione talmente gettonata di recente, che sono nate anche agenzie che si occupano proprio di trovare a ciascuna sposa la damigella d’onore più adatta (eventualmente anche i testimoni di nozze). La domanda è crescente, come ha spiegato a CCTV il titolare di una di queste agenzie. In breve tempo il numero di membri registrati sulla sua piattaforma è passato da poche migliaia a decine di migliaia; quotidianamente riceve da 10 a 20 richieste.

Leggi anche Non ubriacarsi è solo una delle regole che deve rispettare la perfetta damigella d'onore

La perfetta damigella d’onore deve rispettare alcuni requisiti: deve essere celibe come ha spiegato Xie Yuke e mai più alta della sposa, meglio se di altezza compresa tra 1,55 e 1,73 metri. Alla finta best friend vengono pagate le spese di viaggio e soggiorno e il compenso giornaliero va dai 500 ai 2000 yuan, dunque tra 73 e 290 euro circa al giorno. Lavorando, Xie Yuke ha anche trovato l'amore! Ha infatti conosciuto il suo attuale fidanzato a un matrimonio, dove stavano lavorando come damigella d'onore professionista e testimone.

I rischi del mestiere

C'è anche un altro motivo, alla base dell'ascesa della professione. In Cina le donne sono spesso riluttanti a svolgere questo ruolo per amici e parenti. Benché ricevere la richiesta sia un onore, si viene comunque esposte a una serie di rischi e pericoli. Le cerimonia cinesi, infatti, spesso sfuggono di mano ai partecipanti: le damigelle d'onore diventano oggetto di scherzi e allusioni anche pesanti. Nei casi peggiori si sono registrati casi di avvelenamento da alcol, molestie sessuali e abusi nei loro confronti, soprattutto nelle aree rurali e nelle province di Shandong e Haina, dove ci sono rigide distinzioni di genere e le donne sono spesso considerate oggetti. Ecco perché sempre più donne scelgono di "affittare" una damigella estranea che possa svolgere i suoi compiti con professionalità, comprese quelle mansioni più umilianti a cui sempre più spesso amiche e parenti della sposa si sottraggono.