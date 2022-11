Principe William, la sua cravatta preferita è a righe e nasconde un significato simbolico In quanti hanno notato che il principe William indossa spesso la stessa cravatta durante le apparizioni pubbliche ufficiali? Non si tratta di un caso, l’accessorio nasconderebbe un significato simbolico molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è in assoluto la più amata d'Europa e non sorprende che ogni singolo dettaglio della vita privata dei suoi membri finisca sulle prime pagine dei giornali. Se di solito, però, si parla delle donne di corte e dei loro look, da Kate Middleton alla nuova regina consorte Camilla, questa volta ad attirare le attenzioni è stato il principe William. Il nuovo titolo di principe del Galles ottenuto dopo la morte di Elisabetta II non c'entra nulla, l'erede al trono ha stimolato la curiosità dei sudditi con un dettaglio di stile molto originale. In quanti hanno notato che indossa spesso sempre la stessa cravatta?

William e la passione per le cravatte

Il principe William si è sempre distinto per eleganza durante le sue apparizioni pubbliche: quando non indossa gli abiti militari ufficiali, sfoggia dei completi su misura impeccabili, dando prova di essere un futuro re dall'innata classe. L'accessorio a cui non rinuncia mai? La cravatta e, a quanto pare, ha trasmesso la sua passione anche al figlio George, che ha già imparato ad annodarla da solo. Ne ha decine e decine nell'armadio ma la sua preferita è quella a righe oblique in bordeaux e blu navy (che spesso indossa in coordinato col fratello Harry). A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un capo prezioso o griffato, può essere acquistata sull'e-commerce Regimental Shop al prezzo di 33 sterline (ovvero circa 38 euro).

William ed Harry con le cravatte coordinate

Perché William indossa sempre la cravatta blue e bordeaux

L'ultima volta che William l'ha indossata? Durante le celebrazioni del Remembrance Day di inizio novembre. La cosa che in pochi sanno è che la cravatta preferita di William nasconde un significato simbolico molto particolare. Riprende il colore delle medaglie militari che appunta regolarmente sulle sue giacche, cosa che rende ancora più profondo il suo legame con il reggimento della Household Division, uno dei corpi militari più antichi del Paese. Come se non bastasse, sempre a causa dell'abbinamento blu e rosso potrebbe essere anche un tributo al Blues & Royals, reggimento militare della British Army del quale il principe ha fatto parte in passato.