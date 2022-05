Prada lancia la camicia NFT: ecco i vestiti che indosseremo nel metaverso Il 2 giugno 2022 arriva la collezione “Timecapsule NFT” di Prada: la capsule include una camicia unisex acquistabile sia in versione fisica sia come Non Fungible Token.

A cura di Beatrice Manca

Il Web3 è la nuova frontiera della moda: sempre più brand lanciano capi e accessori NFT e a marzo è andata in scena la prima fashion week puramente virtuale. Seguendo la scia di altri brand, come Gucci ed Etro, anche Prada lancia il suo progetto NFT: il 2 giugno 2022 arriva la nuova collezione "Timecapsule NFT" che include un capo sia in versione fisica sia come NFT.

La camicia NFT di Prada

La data da segnare sul calendario è il 2 giugno 2022: il primo drop "Time Capsule" di Prada contiene una camicia realizzata in collaborazione con l’artista Cassius Hirst, figlio di Damien Hirst, un artista inglese che da molto tempo collabora con la Fondazione Prada. La camicia, disponibile in bianco e in nero, è unisex. Il capo è decorato con alcuni simboli tipici del lavoro di Hirst (come il cranio). Il tessuto è lo stesso materiale tecnico usato per le divise di Luna Rossa: in una prima fase del progetto chi acquista il capo fisico ottiene anche la versione non-fungible-token. Gli Nft di Prada Timecapsule sono stati creati nel circuito blockchain di Ethereum.

Prada Timecapsule

Non è il primo passo di Prada verso il mondo degli NFT: il debutto ufficiale è stato in partnership con Adidas. Questo, però è il primo progetto autonomo della casa di moda milanese. L'iniziativa segna anche il lancio di “Prada Crypted”, il nuovo server sulla piattaforma Discord. La moda cerca nuove frontiere: i nostri alter ego digitali, domani, indosseranno i nostri stessi abiti.