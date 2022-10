La prima volta di Prada con orecchini e bracciali: la Maison lancia i gioielli in oro riciclato Prada lancia la prima linea di gioielli: orecchini, collane e bracciali sono essenziali e sofisticati. Ma soprattutto, sostenibili e 100% riciclati.

A cura di Beatrice Manca

L'oro di Prada è eterno: la casa di moda milanese lancia la sua prima linea di gioielli e lo fa nel segno della sostenibilità. La prima collezione di gioielleria del brand di Miuccia Prada condensa la filosofia della stilista: pochi pezzi, scelti con cura, sofisticati e preziosi. Ma soprattutto: sostenibili. La collezione "Eternal Gold" infatti è realizzata in oro riciclato certificato al 100%.

L'oro "eterno" di Prada

A poche settimane di distanza dalla sfilata Primavera/Estate 2023, Prada ha presentato la prima linea di gioielleria in oro: si chiama Eternal Gold e si compone di un bracciale rigido a spirale, una collana con ciondolo a forma di cuore e orecchini triangolari che riprendono la forma iconica del logo del brand. Prada Eternal Gold è la prima collezione di gioielleria davvero sostenibile di un marchio di moda: il lusso secondo Prada oggi non è solo qualità dei materiali, abilità artigianale e ricerca, ma è soprattutto attenzione all'ambiente.

Il bracciale Prada Eternal Gold

Il lusso oggi deve essere sostenibile: per questo Prada si impegna a usare oro riciclato, proveniente da oggetti preziosi post-consumo o oro industriale con filiera certificata. I materiali utilizzati, spiega l'azienda, rispondono agli standard della ‘Chain of Custody’ stabiliti dal Responsible Jewelry Council. Tutte le fasi e le realizzazioni della catena per la produzione responsabile di oro e diamanti di Prada sono verificabili e tracciabili: la sostenibilità non può non tener conto del rispetto dei diritti umani e della sicurezza sul lavoro.

Amanda Gorman testimonial per Prada

Amanda Gorman e Maya Hawke testimonial di Prada

La linea di gioielli è stata presentata con una campagna in bianco e nero con alcune "muse" di Prada: tre donne diverse per età, mestiere e provenienza geografica, ma accomunate da una creatività fuori dal tempo. Tra le testimonial c'è Amanda Gorman, poetessa e attivista statunitense, da tempo volto del brand. C'è anche Maya Hawke, l'attrice e modella figlia di Uma Thurman protagonista della commedia Do Revenge su Netflix. Infine Somi Jeon, musicista coreana naturalizzata canadese.