Perché Sarah Jessica Parker ha indossato un paio di enormi ali nere

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker sa benissimo come fare centro con un look: l'attrice, indimenticabile nei panni di Carrie Bradshaw in Sex and the City, è un'icona fashion, figura di spicco nel settore della moda, ospite fissa alle sfilate e fonte di ispirazione costante per le donne. Ha scelto di non fare ricorso alla chirurgia estetica, per ribellarsi ai dettami di Hollywood dove sembra che non ci sia posto per le over 50, a meno che non dimostrino viso e corpo delle 30enni. Lei, che di anni ne ha 60, ha scelto di non nascondere i segni dell'invecchiamento, dimostrando che una donna può sentirsi bene nella propria pelle senza necessariamente sottostare a certi diktat. Nel corso degli anni le abbiamo visto sfoggiare di tutto: abiti griffati, preziosi, iconici, stravaganti. Quello dell'altra sera a New York non è per niente passato inosservato.

Il look di Sarah Jessica Parker

L'attrice l'8 ottobre ha partecipato col marito Matthew Broderick al New York City Ballet Fall Fashion Gala e ha attirato l'attenzione con un dark look molto drammatico e teatrale, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Non era certo un abito da sera qualunque, il suo: era infatti impreziosito da un paio di gigantesche ali nere. L'attrice ha indossato un miniabito color panna coperto da una sorta di rete-scultura nera si apriva in una pomposa gonna e poi in un lungo strascico posteriore. È una creazione firmata Iris van Herpen a cui erano attaccate un paio di lunghe appoggiate sulle spalle. La visionaria stilista olandese, vicina al mondo della danza, è nota proprio per le sue collezioni innovative, caratterizzate da un'estetica futuristica. Si avvale di materiali all'avanguardia e sperimenta molto con le nuove tecnologie. Suoi sono anche i costumi dell'ultimo lavoro del coreografo Jamar Robert, che ha debuttato proprio mercoledì sera al Gala annuale. Uno dei costumi presenta la stessa trama a rete del look dell'attrice.

Sarah Jessica Parker in Iris van Herpen

Il significato delle ali e l'omaggio nascosto

Le ali erano probabilmente un omaggio al mondo della danza e al Il Cigno Nero; ulteriore richiamo al mondo della danza, anche lo chignon, acconciatura tipica delle ballerine. Non punte ai piedi, però, bensì un paio di semplici sandali neri open toe con cinturino e dettagli gioiello. Il New York City Ballet Fall Fashion Gala, infatti, è un appuntamento annuale (giunto alla 13esima edizione) in cui si raccolgono fondi a favore della compagnia americana: balletto e Alta moda si uniscono per celebrare l'arte, la bellezza, l'eleganza.

Sarah Jessica Parker in Iris van Herpen

Lo stile di Sarah Jessica Parker

Intervistata da W Magazine, l'attrice si è detta perfettamente convinta e consapevole di tutti gli outfit sfoggiati nella sua carriera, anche i più strani, i più criticati, i più chiacchierati. Non rinnega alcun momento fashion. "Non mi pento di niente, che senso avrebbe? Cosa dovrei rimpiangere?" ha detto. Anche a Hello ha ribadito che le stravaganze resteranno per sempre la sua firma: "Ho sempre amato quando le cose sono un po' diverse e personali; le rende più interessanti". E proprio questo ha reso il suo stile così unico e inconfondibile.