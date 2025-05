Perché questa torta verde fluo è diventata la più popolare di Singapore

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo della gastronomia è in continua evoluzione e non sorprende che periodicamente emergano dei food trend originali e fuori dal comune, l'ultimo arrivato? Una torta verde fluo che sta spopolando a Singapore, tanto da essere diventata una dei piatti "tipici" da provare assolutamente durante un viaggio nella metropoli. Si chiama pandan cake e, sebbene a primo impatto sembri un semplice pan di Spagna, è riuscita a conquistare tutti grazie al suo colore insolito. Qual è l'ingrediente che le dona questa particolare nuance? Il pandan, una pianta tropicale di origini indonesiane che da secoli viene utilizzata in cucina.

Cos'è la torta pandan

Si chiama torta pandan ed è la chiffon cake più popolare di Singapore, la sua particolarità? L'impasto soffice e leggero è verde fluo e il suo sapore ricorda quello della vaniglia. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un dolce moderno, anzi, le sue origini risalgono agli anni '70, quando per la prima volta le pasticcerie e i ristoranti di lusso locali cominciarono a usare la pianta tropicale pandan nella preparazione delle chiffon cake. Di origini indonesiane, le foglie del Pandanus amaryllifolius vengono estratte e usate nel settore medico, ornamentale, alimentare e logistico, donando a ogni prodotto l'iconica e vitaminica nuance green. Ad aver reso popolare la pandan chiffon cake, però, è stata Anastasia Liew nella sua prima pasticceria Bengawan Solo fondata nel 1979.

Com'è nata la pandan cake

Anastasia Liew nel suo negozio inizialmente vendeva torte cucinate in casa ma, dopo aver ottenuto una incredibile popolarità grazie alla pandan cake, ha trasformato la piccola attività in un business, arrivando ad aprire ben 40 negozi in tutta la città di Singapore (alcuni anche nel maxi aeroporto della città). Solo lo scorso anno ha registrato la vendita di 85.000 chiffon cake total green (prezzo circa 15 euro al pezzo), con un aumento dell'11% rispetto al 2023. Ora l'obiettivo è portare il dolce nel resto dell'Asia e magari anche in altri continenti, lavorando sul packaging e sulla promozione. La famiglia, però, ci tiene a garantire il mantenimento della qualità, dunque spera che questa espansione del business non abbia alcun effetto sugli ingredienti utilizzati.