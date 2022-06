Perché le campane tibetane sono l’antistress più amato dalle star (Kendall Jenner inclusa) Sempre più star si affidano ai bagni sonori per ritrovare la calma e liberare la mente: Kendall Jenner è una grande fan delle campane tibetane, che spopolano sui social.

A cura di Beatrice Manca

Sarà l'effetto di due anni di pandemia, sarà che finalmente si parla di più della salute mentale, fatto che sta che la pratica della meditazione non è mai stata popolare come ora. App e podcast di mindfulness sono diventati parte della nostra routine quotidiana, specialmente in tempi confusi e stressanti come quello che stiamo vivendo. Anche Kendall Jenner, sorella minore di Kim Kardashian, è un'appassionata di meditazione: la modella e influencer ha parlato apertamente delle sue crisi d'ansia e di cosa la aiuti a ritrovare la calma. Il suo segreto? I bagni sonori con le campane tibetane.

Come funzionano le campane tibetane

L'influencer ha condiviso su Instagram alcune foto del suo "angolo di meditazione": un telo a bordo piscina con un un libro, un diario e un curioso set di ciotole di diverse dimensioni. Si tratta di una versione di design delle campane tibetane, un antico strumento che sfrutta le vibrazioni di un percussore (solitamente un bastoncino) per generare un'onda sonora. Il nome campana può trarre in inganno: non si appendono e non hanno un batacchio interno. In inglese si chiamano sound bowls proprio perché hanno la forma di ciotole e "suonano" se accarezzata o colpita dal suo strumento. Le campane tibetane sono usate nella pratica della meditazione: in molti sostengono che le vibrazioni abbiano effetti benefici sul corpo, aiutandolo a rilasciare le tensioni, ma il dibattito è aperto. Sicuramente generano un suono cristallino e rilassante: chi pratica meditazione è aiutato da questo strumento a concentrarsi sul respiro e a liberare la mente dai pensieri opprimenti.

Kendall Jenner con le campane tibetane, foto via Instagram

Perché Kendall Jenner usa le campane tibetane

Le campane tibetane stanno prendendo piede anche in Italia e le star l'hanno resa popolare sui social: Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow, ad esempio, sono grandi fan dei "bagni sonori", sessioni di meditazione scandite dal suono di un gong o delle campane tibetane. Kendall Jenner in casa ha allestito un piccolo angolo dedicato alla meditazione per ritrovare la calma nei momenti stressanti. Parte del suo rituale è rilassarsi con il suono delle campane tibetane, come ha spiegato in un lungo post sui social dedicato alla salute mentale. "Negli ultimi giorni son o stata giù di morale – ha confessato ai follower – ecco cosa mi aiuta a essere presente e a calmare la mente: passeggiare nella natura, allenarmi, meditare con le campane tibetane e tenere un diario". Nel post si vede la modella in bikini a bordo piscina mentre suona le campane tibetane, protetta da un maxicappello a fiori: sfiorando il perimetro delle ciotole con un bastoncino crea la famosa vibrazione rilassante. Kendall Jenner da parla ai suoi follower della salute mentale: "Uscite, iniziate un nuovo hobby, abbracciate chi amate e sorridete, cose bellissime vi aspettano".