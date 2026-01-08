Perché la Carrozza d’Oro usata da Mary di Danimarca e re Frederik nasconde un messaggio anti-Trump

Le feste di Natale sono ormai finite e anche i reali di Danimarca hanno chiuso il periodo dei ricevimenti e dei gala con un evento speciale: la sfilata tra le strade di Copenhagen a bordo della Carrozza d'Oro. Nonostante il momento difficile che sta vivendo il paese, re Frederik e sua moglie, la regina Mary, non hanno rinunciato alla tradizione di salutare i sudditi, percorrendo la via che porta da Palazzo di Amalienborg fino al Palazzo di Christiansborg. La cosa che in pochi immaginavano è che il mezzo di trasporto utilizzato dai due non è stato scelto in modo casuale, anzi, a quanto pare nasconderebbe un chiaro messaggio "anti-Trump".

La storia della Carrozza d'Oro

La Carrozza d’Oro, chiamata anche Golden Coach, è la più prestigiosa della collezione della Casa Reale. Creata nel 1840, è interamente placcata in foglia d'oro 24 carati ed è decorata con quattro corone gold sul tetto, oltre che con vari stemmi dipinti a mano sulle portiere. Considerato un capolavoro di rappresentanza, il veicolo reale viene riservato ai monarchi danesi in occasioni ufficiali, dall'abdicazione di Margherita II all'incoronazione di Frederik, fino ad arrivare ai trasferimenti tra i palazzi di Copenhagen. A trainarla ci sono sei cavalli bianchi e ad accompagnarla uno squadrone di ussari a cavallo. Oltre a essere un sontuoso mezzo di trasporto, la Golden Coach è un potente simbolo della storia e della continuità della monarchia danese.

La Golden Coach

Il look riciclato della regina Mary è simbolico

La scelta dei reali di Danimarca in occasione dell'evento di chiusura delle feste natalizie non sarebbe stata casuale, anzi, nasconderebbe un messaggio politico ben preciso: il paese non è disposto a rinunciare alla Danimarca come vorrebbe Donald Trump. La Carrozza d'Oro, con la sua sontuosità e la sua appariscenza, non sarebbe altro che un simbolo di forza in questa "lotta" contro il Presidente americano. Come se non bastasse, la regina Mary ha indossato un abito in broccato dorato perfettamente coordinato alla Golden Coach. Il modello è riciclato ma era stato indossato dalla sovrana durante la sua prima visita ufficiale in Groenlandia con Frederik (risalente al luglio 2024). Insomma, come capita spesso, le scelte di stile dei reali nascondono non pochi dettagli simbolici: in quanti avrebbero mai immaginato il messaggio anti-Trump dietro il trionfo dell'oro?