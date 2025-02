Perché Irama a Sanremo ha indossato solo armature e cappotti militari

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Irama è stato uno dei grandi protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato col brano Lentamente (che si è classificato al nono posto). Per lui non si trattava della prima volta sul palco dell'Ariston, anzi, ha partecipato spesso alla kermesse canora simbolo della musica italiana, dando sempre prova di grande talento. In questo 2025 ha sorpreso tutti con uno stile insolito e anti-convenzionale di chiara ispirazione al mondo militare: per quale motivo durante le apparizioni pubbliche ha sfoggiato elmi e giacche da generale?

Chi ha vestito Irama a Sanremo 2025

Irama per questa ennesima esperienza al Festival ha scelto una serie di look firmati Balmain, tutti di chiara ispirazione militare. Come la maggior parte degli artisti in gara, anche lui ha affidato la sua immagine a uno stylist. Secondo alcuni rumors il suo potrebbe essere stato Fabio Maria Damato, l'ex braccio destro di Chiara Ferragni, chiamato appositamente per curare lo styling a Sanremo.

Irama con l'elmo sul red carpet inaugurale

Interpellato da Fanpage.it in merito, però, l'ufficio stampa ha risposto: "Non ci sarà uno stylist particolare". Chi invece ha candidamente ammesso di non avere uno stylist né alcuna griffe di riferimento è Lucio Corsi, che sta usando i soliti abiti che utilizza sempre in tour.

Irama col top-armatura

Il significato simbolico dei look sanremesi di Irama

I look a Sanremo non sono mai casuali: c'è sempre un lavoro dietro, la volontà di comunicare qualcosa, di raccontare qualcosa. Vale anche per Irama e lo ha dimostrato fin dal red carpet inaugurale, sul quale ha sfilato "armato" di elmo in versione cavaliere medievale.

Irama con la giacca da generale dell'esercito

Durante la prima serata ha continuato a seguire questo filone "militare" con un lungo cappotto da generale dell'esercito decorato con spalline metalliche a frangia e cordelline gold. Nella terza puntata e nell'appuntamento dedicato alle cover ha invece optato per dei top "armatura"che sembravano una cotta di maglia, ovvero la tunica a maglia metallica che anticamente si indossava sotto la corazza. In finale, infine è tornato alla giacca militare con bottoni e dettagli gold. Per quale motivo ha mantenuto invariato il mood dei suoi look? Si tratta di un riferimento alla canzone Lentamente, nel cui video ricopre proprio i panni di un guerriero in battaglia.

Il look Balmain della finale