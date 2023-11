Perché Elisabetta Gregoraci fa la flebo: il trattamento per restare giovani spopola tra le celebrity Elisabetta Gregoraci si affida periodicamente alla IV Therapy: ecco in cosa consiste il trattamento di flebo multivitaminiche e perché le celebrity lo amano.

Per fare il pieno di energie, per recuperare le forze, per prepararsi all'inverno, per concedersi un momento di benessere in cui prendersi cura della salute: sono tanti i motivi per cui sempre più persone si affidano alla terapia infusionale. Le flebo di vitamine spopolano tra le celebrity, che ne amano soprattutto le proprietà antiaging e detox. Ne è fan anche Elisabetta Gregoraci.

Le celebrity amano le terapia infusionale

La terapia infusionale si effettua con gli aghi, sono delle vere e proprie flebo di vitamine: la procedura endovenosa permette un assorbimento di gran lunga più veloce di quello che può garantire un altro tipo di assunzione, per esempio quella orale. È per questo che la scelgono sempre più persone, anche perché i rischi sono contenuti e non ci sono controindicazioni. I social hanno sicuramente contribuito a far conoscere questa procedura, fino a un po' di tempo fa sconosciuta ai più, che ha immediatamente generato curiosità e attirato l'attenzione. Negli ultimi anni hanno sperimentato le Vitamin Drip: Melissa Satta, Tommaso Zorzi, Martina Colombari. Quest'ultima vi fa ricorso soprattutto quando cerca energia e salute. Lo stesso vale per Elisabetta Gregoraci, che usa la terapia in vena per preparare il corpo alla stagione fredda.

Come si chiama il trattamento di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci periodicamente fa ricorso alla terapia infusionale. Le flebo di vitamine sono un modo per prendersi cura di sé e della salute, difatti si è recata nel suo centro di fiducia già a settembre, per preparare il corpo all'autunno. Ora è tornata, per ripetere la IV Therapyy. Questa sigla indica, appunto, la dicitura Intravenous Therapy: per via endovenosa vengono immessi nel corpo vitamine, minerali, antiossidanti e principi attivi. La flebo, quindi, fornisce un pieno di tutte le sostanze preziose di cui il corpo ha bisogno per essere reattivo, vigile, forte, in salute. I benefici sono tanti: il trattamento depura, rafforza il sistema immunitario, riduce i segni dell'invecchiamento.