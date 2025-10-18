Perché Caterina Balivo ha indossato una tutina leopardata sul red carpet del Roma Film Festival 2025

Ieri sera al Roma Film Festival è andata in scena la prima di Sandokan, il remake dell’iconico film con Kabir Bedi, il cui personaggio ora è stato interpretato da Can Yaman. Tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Caterina Balivo: ecco cosa ha indossato.

Si sta svolgendo il Roma Film Festival, l'evento cinematografico che ogni anno infiamma la Capitale, dando a registi e attori di fama internazionale la possibilità di presentare i loro nuovi lavori in anteprima mondiale. Dopo la cerimonia inaugurale "in sordina" andata in scena mercoledì sera, ieri si è tenuto uno degli appuntamenti più attesi, la prima di Sandokan. L'iconico film con Kabir Bedi è stato rinnovato e andrà presto in onda su Rai 1 nella sua nuova versione (nella quale il personaggio di Emilio Salgari verrà interpretato da Can Yaman). Tra le star che hanno calcato il red carpet c'era anche Caterina Balivo, che ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile sauvage.

Il look animalier di Caterina Balivo al Roma Film Fest

Da sempre definito "la tigra della Malesia", Sandokan con le sue avventure evoca le atmosfere selvagge della foresta del Borneo. Caterina Balivo non se lo è lasciato dire due volte e per sfilare sul red carpet ha puntato tutto su un audace stile sauvage, così da essere perfettamente a tema con la prima del film. Se in tv si mostra sempre bon-ton e trendy tra tailleur mannish, abiti midi e completi con bermuda e giacca, ora ha cambiato drasticamente mood. Arrivata all'Auditorium Parco della Musica poco dopo la fine della puntata del venerdì de La volta buona, la conduttrice ha sorpreso tutti con un sensuale, glamour e appariscente look animalier.

Atu Body Couture

Chi ha firmato la jumpsuit di Caterina Balivo

Caterina Balivo a Roma ha sfoggiato una tutina interamente leopardata firmata Atu Body Couture, per la precisione un modello seconda pelle dal design elasticizzato con maniche lunghe, collo alto, chiusura posteriore con zip nascosta e un maxi fiocco coordinato sulla spalla. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso la jumpsuit viene venduta a 434 euro. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo e un tocco griffato, la mini pochette di Fendi. La conduttrice ha poi reso il look ancora più wild con dei capelli extra ricci e dall'effetto messy. Non si è forse aggiudicata lei il titolo di "tigre della Malesia"?