Perché Camilla si sta vestendo sempre di verde agli eventi ufficiali Camilla ha partecipato alla 94esima edizione del Field Of Remembrance a Westminster e per l’occasione ha sfoggiato un look verde bosco proprio come ha fatto ieri a un altro evento ufficiale. Perché sta puntando sempre sulla stessa nuance?

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati poco più di due mesi da quando la regina Elisabetta II è morta e il nuovo sovrano, re Carlo III, ha dato ufficialmente il via a una nuova fase della monarchia, apparendo sempre più spesso in pubblico in vesti ufficiali. Ad accompagnarlo c'è quasi sempre la moglie Camilla, regina consorte, che ha più volte dimostrato di essere una vera e propria icona di stile. L'avevamo lasciata in verde all'inaugurazione della nuova statura di Elisabetta II che si è tenuta ieri a York, oggi la ritroviamo da sola a Westminster ancora una volta in total green: in quanti sanno per quale motivo sta scegliendo sempre questa nuance per le apparizioni ufficiali?

Chi ha firmato il cappello con la piuma di Camilla

Questa mattina Camilla Parker Bowles ha partecipato in solitaria a un evento istituzionale tenutosi all'Abbazia di Westminster, dove è stata celebrata la 94esima edizione del Field Of Remembrance, una funzione solenne che celebra i caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Ha indossato un coat dress scampanato lungo fino al ginocchio di Fiona Clare Aldridge, un modello "riciclato", che aveva dunque già indossato in passato, ispirato allo stile militare ma con delle micro pieghe sul petto. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali neri di Launer e dei guanti di pelle. L'accessorio più originale? Il cappellino in pieno stile britannico di Philip Treacy, ovvero un basco in tessuto teddy decorato con una maxi piuma verde sul davanti.

Il cappello con la piuma di Philip Treacy

Il significato simbolico dei look verde bosco

Sebbene a primo impatto la scelta di stile di Camilla possa sembrare un tantino poco originale, visto che proprio ieri aveva sfoggiato un look della stessa nuance, la verità è che lo ha fatto per un motivo ben preciso. La regina consorte veste sempre in total green durante il Field Of Remembrance poiché a partire dal 2020 è Colonel in Chief of The Rifles, ovvero colonnello di un reggimento di fanteria dell'esercito britannico, il cui colore simbolo è il verde. È proprio a causa di questo profondo legame con il reggimento militare che indossa anche la spilla e la sciarpa The Rifles quando partecipa all'evento istituzionale. Insomma, i look di Camilla "parlano" e nascondono diversi dettagli dal significato simbolico.