Camilla all’inaugurazione della statua della regina Elisabetta II: perché ha scelto il look monocromo Oggi alla cattedrale di York è stata inaugurata la nuova statua dedicata alla regina Elisabetta II. Carlo e Camilla non si sono voluti perdere l’evento commemorativo, anche se è stata soprattutto la regina consorte ad attirare tutti i riflettori. Il motivo? Ha sfoggiato un look monocromo dal valore simbolico.

Sono passati circa due mesi dalla morte della regina Elisabetta II ma ancora oggi, nonostante Carlo III abbia dato il via a un nuovo regno, nessuno l'ha dimenticata. Non sorprende, dunque, che alla cattedrale York Minster sia stata inaugurata una statua a lei dedicata. È stata progettata e scolpita dall'artista Richard Bossons, che ha avuto il compito di realizzare un'opera d'arte capace di rendere onore alla sua vita, al suo servizio e alla sua dedizione. Oggi pomeriggio è stato svelato pubblicamente il risultato finale e naturalmente ad ammirarlo non potevano mancare il nuovo re e sua moglie Camilla. Quest'ultima non ha lasciato nulla al caso e ha omaggiato la leggendaria monarca col suo look.

La statua dedicata alla regina Elisabetta II

Carlo e Camilla con le spille a forma di papavero

Se da un lato Carlo è apparso elegantissimo in completo gessato e cappotto cappello (con un papavero appuntato sul bavero, fiore simbolico sfoggiato questa mattina anche da Kate Middleton), Camilla ha preferito un look total green. Ha indossato un completo bon-ton in verde bosco con la gonna a campana lunga al ginocchio e una giacca con la zip frontale e il bavero con dei dettagli in velluto (sul quale anche lei ha attaccato una spilla a forma di papavero). Stivali di camoscio col tacco largo, guanti di pelle e clutch bag: per gli accessori la regina consorte ha scelto un neutro nero, anche se ha aggiunto un tocco prezioso con i gioielli, ovvero la collana e gli orecchini di perle coordinati.

Camilla in total green all’evento commemorativo

La scelta di stile simbolica di Camilla

La cosa che in pochi sanno è che Camilla non avrebbe scelto l'outfit verde a caso, anzi, avrebbe studiato attentamente la scelta di stile da mettere in atto all'evento commemorativo, in maniera tale da rendere omaggio con dolcezza ed eleganza alla defunta sovrana. Innanzitutto le collane di perle sono sempre state le preferite di Elisabetta II, anche se questa volta a fare la differenza è stato il colore del completo. La leggendaria monarca ha sempre avuto la passione per i look monocromatici, soprattutto quelli in nuance vitaminiche e accese, dunque Camilla avrebbe deciso di "prendersi una pausa" dalle sue tanto amate tinte sobrie proprio per ispirarsi all'iconico stile variopinto (e monocromo) della compianta Lilibet. In quanti hanno apprezzato la sua iniziativa?