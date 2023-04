Per Elisabetta Canalis è tempo di bikini: “Sono scatti realistici e senza artifici” Elisabetta Canalis ha realizzato una capsule collection di costumi. Li ha mostrati sui social, indossandoli. “Questi scatti sono realistici e senza artifici proprio per avere un’idea di come il prodotto sia una volta indossato” ha specificato.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis in Wikini

In vista dell'estate, Elisabetta Canalis ha realizzato una propria capsule collection di costumi per Wikini, un brand Made in Italy che l'ha scelta per una linea composta di 8 modelli, tra interi e due pezzi. La moda è da sempre una sua grande passione. Non a caso anche quest'anno ha partecipato alla Fashion Week newyorkese (era in prima fila allo show di Tory Burch), per poi volare in Italia alle sfilate di Milano. La 44enne, entusiasta della nuova avventura, ha svelato la novità a fan e follower sui social, mostrando i capi che ha realizzato indossandoli lei stessa.

Elisabetta Canalis infiamma i social in bikini

Elisabetta Canalis si è concessa una vacanza in Messico il mese scorso e ha alloggiato in un resort di lusso con vista sull'oceano. Oggi scopriamo che non era solo un viaggio di piacere con gli amici, ma anche un modo per "testare" i suoi nuovi costumi da bagno. Li ha portati con sé proprio per valutarne la qualità e accertarsi che fossero realmente come li aveva pensati per le sue donne: comodi, leggeri, adattabili a diverse fisicità, non trasparenti e che non richiedessero troppo tempo per asciugarsi.

Lo ha raccontato in un post in cui ha mostrato, indossandoli, alcuni costumi della sua nuova capsule collection. Impossibile non notare il fisico scolpito dell'ex velina, un corpo modellato da allenamenti costanti abbinati a dieta sana e costante. Lo sport è da sempre essenziale della routine quotidiana di Elisabetta Canalis, ma nel tempo è diventato molto più che una passione per tenersi in forma e in salute.

Si è in particolare dedicata alla kickboxing: la pratica da anni e la scorsa estate ha fatto il suo debutto "ufficiale" sul ring combattendo (e vincendo) un match della Night of Kick and Punch. Quel fisico con cui ha infiammato i social mostrandosi in bikini è insomma il frutto di costanza e impegno: non c'è l'ombra del ritocchino e lo ha ribadito lei stessa.

"Questi scatti sono realistici e senza artifici proprio per avere un’idea di come il prodotto sia una volta indossato" ha scritto la 44enne, facendo vedere sui social la sua capsule collection. La linea si compone sia di costumi interi che di due pezzi, ciascuno a sua volta disponibile in diverse varianti di colore. I prezzi oscillano dai 95 ai 132 euro.