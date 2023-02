Elisabetta Canalis punta sulla manicure nude: dà il via ai preparativi per la Milano Fashion Week Elisabetta Canalis è tornata in Italia per la Milano Fashion Week e ha già dato il via ai preparativi per apparire perfetta alle sfilate. Da cosa è partita? Dalla manicure.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è più attiva che mai sul fronte lavorativo e, nonostante da anni viva stabilmente a Los Angeles con la famiglia, continua a essere super presente nel mondo dello spettacolo italiano. Essendo un'indiscussa icona di stile, non poteva perdersi il mese dedicato alle Fashion Week internazionali. Qualche giorno fa è volata a New York, apparendo meravigliosa ed elegante nel front-row di Tory Burch, mentre di recente è tornata in Italia, per la precisione a Milano, dove il prossimo martedì si darà il via alle sfilate per l'Autunno/Inverno 2023-24. Come si sta preparando al grande evento? Ha fatto visita all'estetista di fiducia per una nuova manicure.

La manicure più amata dalle star

Martedì 21 febbraio comincerà la Milano Fashion Week e sono moltissime le star che hanno già dato il via ai preparativi per apparire impeccabili alle sfilate. Tra loro c'è anche Elisabetta Canalis, che proprio di recente sui social ha documentato il suo rientro in Italia. La prima cosa che ha fatto una volta arrivata? Ha preso appuntamento con l'estetista di fiducia Marianna Toscano, la stessa di Aurora Ramazzotti. Proprio come quest'ultima ha puntato sul trend di stagione: le unghie "baby boomer", ovvero dall'effetto nude realizzato con due diverse tonalità.

La manicure baby boomer di Elisabetta Canalis

Come realizzare la manicure di Elisabetta Canalis

Cosa sono le baby boomer nails? Si tratta di una delle manicure più richieste degli ultimi tempi, realizzata con due colori che danno vita a una gradazione di tonalità dall'effetto appena percettibile. Elisabetta Canalis ha scelto delle nuance super naturali: ha infatti mixato una base nude con il bianco ghiaccio, aggiungendo un tocco chic e stiloso al suo look. Nella didascalia del post condiviso sui social ha poi scritto semplicemente: "Il mio nuovo colore per la Milano Fashion Week", lasciando intendere che sarà super presente alle sfilate che si terranno a partire dal prossimo martedì. Quali saranno gli outfit che ha scelto per partecipare all'atteso evento?