Pepsi svela il nuovo logo e celebra l’evento con un ristorante dedicato Il celebre marchio di bevande analcoliche cambia design e realizza un nuovo logo. Per l’occasione aprirà un diner il 24 maggio, che rimarrà attivo fino al 10 luglio dove oltre a mangiare si potrà rivivere la storia del brand e trascorrere serate all’insegna del divertimento e con ospiti d’eccezione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Pepsi svela il suo nuovo logo. La famosa bevanda analcolica statunitense dopo 14 anni si rifà il look e cambia il design del marchio dopo 14 anni. Nel corso dei suoi 125 anni di storia il brand ha rinnovato il suo logo ben 14 volte, cercando sempre di essere moderno e attuale. Pepsi vuole stare al passo con i tempi e conquistare il suo pubblico, creando sempre immagini che siano immediatamente riconducibili al prodotto. Per celebrare questo evento il brand ha voluto realizzare un temporary restaurant che aprirà il 24 maggio a Milano, dove si potrà vivere un'esperienza unica, immersi nel mondo Pepsi, che rimarrà aperto fino al 10 giugno.

La storia della bevanda inizia nel 1898, realizzata dal farmacista Caleb Bradham. Il nuovo logo vuole celebrare la tradizione con uno sguardo al futuro e così il famoso cerchio rosso, bianco e blu si unisce con il nome del brand, che viene posto al suo interno a contrasto in nero. Inoltre viene introdotto il Pulse, che rimanda alla linguetta con cui la Pepsi viene aperta che interpreta graficamente il suo che fa la lattina quando viene aperta e richiama l'eredità e la cultura pop del marchio.

Il Pepsi Diner, un ristorante pop

Il marchio ha voluto celebrare questo nuovo traguardo con un progetto speciale aprendo il suo ristorante nel centro di Milano, in via Tommaso Grossi 8, in zona Cordusio. Per tre settimane sarà possibile immergersi nell'heritage di Pepsi in una location ispirata ai tradizionali Diner statunitensi e al suo interno si potrà ripercorrere la storia della bevanda, attraverso grafiche e loghi vintage. Oltrepassando un tunnel che simboleggia il passaggio tra il passato e il futuro si arriverà all'interno della vera e propria sala diner. Le serate saranno animate all'insegna del divertimento con piano bar, e quiz interattivi, tra cui anche il celebre Alessandro Cattelan.