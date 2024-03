Paris Hilton coperta di cristalli per i suoi 43 anni: l’ospite speciale del party è il figlio Phoenix Paris Hilton ha compiuto 43 anni il mese scorso ma solo nel weekend ha festeggiato in gran stile con gli amici. Tra cristalli, location total pink e un ospite speciale, il piccolo Phoenix, il party è stato davvero da sogno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Paris Hilton ha compiuto 43 anni lo scorso febbraio ma ha deciso di rimandare di oltre un mese il mega festone. Sarà perché era impegnata con la preparazione per l'after party degli Oscar o perché semplicemente intendeva fare le cose in grande, ma la cosa certa è che ha approfittato dello scorso weekend per celebrare il gran giorno. Tra una location total pink, un abito scintillante e una miriadi di ospiti famosi che hanno documentato tutto sui social, l’ereditiera ha reso la serata unica e memorabile. L’ospite speciale che non poteva mancare? Il primo figlio Phoenix, che è stato felicissimo di ballare e posare accanto alla mamma.

Il party total pink di Paris Hilton

Chi se non Paris Hilton avrebbe potuto organizzare un party all'insegna del total pink? Ha riunito gli amici più cari in uno splendido locale di Beverly Hills, che per l'occasione ha fatto allestire con divani fucsia, tavolini cangianti, tappeti di pelo e luci scintillanti. A rendere tutto ancora più incredibile sono state le gigantografie dell'ereditiera appese alle pareti, l'open bar (sempre total pink), delle gelatine rosa servite agli ospiti e una enorme vasca riempita di palline nella quale molti dei presenti si sono tuffati divertiti. Non è mancata la maxi scritta Sliving, il nuovo slogan dell'ereditiera nato dalla combinazione di "Living" e "Slaying".

Il party di Paris Hilton

I look di mamma e figlio

Per il suo 43esimo compleanno Paris Hilton non ha rinunciato alla passione per i look sparkling. Ha illuminato la serata con un minidress ricoperto di cristalli argentati di Celia Kritharioti, un modello che le ha fasciato la silhouette con le maniche lunghe e a palloncino e la gonna corta drappeggiata sul lato, così da creare uno spacco.

Paris Hilton e il piccolo Phoenix

Tacchi a spillo scintillanti, borsetta Chanel coordinata e coda di cavallo alta: Paris è rimasta fedelissima allo stile glamour che la contraddistingue da sempre. Che dire, invece, del piccolo Phoenix? Per lui è stato scelto un pantalone a stampa check di Burberry abbinato a delle bretelle e a un cappellino coordinato. Insomma, la diva americana non avrebbe potuto desiderare un compleanno migliore: in quanti si ispireranno a lei per il loro maxi party?