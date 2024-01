Costanza Caracciolo compie 34 anni: il look di compleanno è con i leopardi sul top Costanza Caracciolo ha compiuto ieri 34 anni e ha organizzato a sorpresa una maxi festa con le amiche più care. Cosa ha indossato per il pranzo di compleanno? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Costanza Caracciolo: ha compiuto 34 anni e ha organizzato a sorpresa una maxi festa con tutte le amiche più care, da quelle storiche a quelle più nuove. Come da tradizione, ha documentato tutto sui social, sottolineando che non aveva programmato nulla fino a qualche ora prima del party. Alla fine gli invitati sono riusciti a incastrare l'evento tra i loro mille impegni, rendendo il suo compleanno davvero super speciale. Quale migliore occasione di questa per osare con il look? L'ex velina ha puntato tutto sullo stile wild, apparendo sensuale e sofisticata con un completo fatto di pelle e animalier: ecco tutti i dettagli.

Il compleanno di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo ha raccontato tutti i dettagli della sua festa di compleanno sui social. Nella didascalia che ha accompagnato l'album di foto ha scritto: "La domanda che mi tormenta da una vita “lo faccio o non lo faccio?” Erano 7/8 anni che non facevo niente per il mio compleanno, alla fine ieri sera, alle 22.45, ho deciso di organizzare tutto, rischiando che non venisse nessuno. Ho pensato “chi c’è, c’e!”. Alla fine è venuto fuori un pranzo super carino, dettato chiaramente dai minuti contati tra chi aveva già appuntamenti ritardati pur di esserci, assenze e dimenticanze". Il pranzo si è tenuto a Gloria Osteria, un noto locale di Milano, e si è concluso verso le 15, ovvero quando le mamme come lei sono dovute andare a prendere i bimbi a scuola.

Il compleanno di Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo, il look per il birthday party

Per il party improvvisato Costanza Caracciolo non ha rinunciato al glamour, anzi, è riuscita a distinguersi per originalità, diventando l'indiscussa regina fashion della giornata. Ha indossato un pantalone di pelle nera super aderente e lo ha abbinato a un audace top animalier, per la precisione un modello fasciante a fondo verde glitter decorato all-over con le stampe di alcuni leopardi.

Il look animalier di Costanza Caracciolo

Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti con la zeppa, mentre per quanto riguarda i capelli non ha rinunciato alle extension. Non poteva mancare la torta: un dolce interamente total pink arricchito dalla scritta personalizzata "Happy birthday Coco". L'anno prossimo, in occasione del 35 anni, ha già annunciato che intende festeggiare in modo ancora più spettacolare: riuscirà a farlo?