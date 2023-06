Paco Rabanne diventa Rabanne, la Maison cambia nome (e debutta nel mondo del make-up) Con la morte di Paco Rabanne, la Maison sta attuando un rinnovamento: nuovo nome, rinnovamento del logo, il debutto nel mondo del make-up.

A cura di Giusy Dente

Paris Fashion Week, Womenswear Fall/Winter 2023–24

Grande rinnovamento d'immagine in corso, per Paco Rabanne. A cinque mesi dalla morte del fondatore da cui la Maison prende il nome si è deciso di proseguire con alcuni cambiamenti importanti. Lo stilista spagnolo Paco Rabanne è morto lo scorso 3 febbraio, all'età di 88 anni. Senza di lui si è deciso di unificare l'immagine del brand in un'unica parola. E non è il solo cambiamento in atto.

Paris Fashion Week, Womenswear Fall/Winter 2023–24

Da Paco Rabanne a Rabanne

Nadia Dhouib, General Manager di Rabanne arrivata 16 mesi fa, in occasione della presentazione dell'ultima linea di abbigliamento e accessori del marchio, ne ha approfittato per dare alcune comunicazioni importanti, sul futuro dell'azienda. "Ci è sembrato giusto unificare l'immagine del brand in una sola parola", ha spiegato. Da qui la decisione di seguire l'esempio di altre griffe importanti come Dior, Saint Laurent o Ferragamo e togliere il nome di battesimo del loro fondatore, lasciando solo il cognome.

Paco Rabanne

Paco Rabanne diventa Rabanne, quindi. E non è il solo cambiamento in programma per il brand. La griffe ha intenzione di debuttare nel settore make-up con una serie di prodotti: Rabanne Beauty si ispira ai tessuti moda. Questa linea sarà lanciata ufficialmente durante la sfilata PE 2024 del brand. Lo show si svolgerà a Parigi il prossimo settembre, ma sarà disponibile in anteprima online dal 21 agosto e poi in store selezionati: prima UK, poi Europa e infine USA.

Beyoncé in Rabanne durante il Renaissance Tour

Il futuro di Rabanne

Attualmente lo stilista della Maison è Julien Dossena, che sta riscuotendo molto successo. Le sue sfilate hanno attirato l'attenzione e le sue collezioni piacciono alle celebrity. Beyoncé ha indossato Rabanne durante il concerto allo Stade de France a Parigi (Renaissance Tour). "Le particolarità di Rabanne sono il metallo, l'artigianalità, i dettagli, la differenza e la rottura. Non solo futurismo. Penso che il signor Rabanne volesse libertà e audacia. Senza dimenticare il brio francese" ha spiegato Nadia Dhouib. La riconoscibilità del marchio è un aspetto importante su cui puntare: "L'obiettivo è avere abiti immediatamente identificabili come capi firmati Rabanne, ma che siano facili da indossare, capire e abbinare, pur conservando quel tocco grunge che è molto importante per Julien" ha aggiunto.

Julien Dossena, Paris Fashion Week – Womenswear Fall/Winter 2023–24

A lungo termine, si punta quindi anche a estendere il pubblico: "Bisogna cominciare affermando il proprio stile, poi accelerare conquistando una audience più ampia. La sfida è mantenere il vantaggio, ma con una collezione più commerciale" ha sottolineato Nadia Dhouib. Anche il design del marchio sta cambiando: nei prossimi 12 mesi si assisterà alla comparsa graduale della nuova identità visiva: monogramma R minimal e moderno, logo scritto in lettere minuscole.