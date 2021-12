Orietta Berti e il grembiule con le conchiglie sul seno: il regalo ‘copia’ il vestito cult di Sanremo Orietta Berti ha mostrato su Instagram il regalo di Natale ricevuto da Antonella Clerici: un grembiule rosso con un dettaglio iconico.

A cura di Beatrice Manca

Il 2021 è stato un anno pieno di successi per Orietta Berti: dopo l'avventura di Sanremo ha scalato le classifiche con Mille, la hit dell'estate cantata con Fedez e Achille Lauro, e ora è uno dei giudici della nuova edizione di The Voice. Orietta Berti ha conquistato anche il pubblico più giovane con la sua autoironia e la capacità di rimettersi in gioco a 77 anni, anche nei look. A Sanremo ha spopolato con i suoi abiti di paillettes firmati da GCDS, il marchio di streetwear più irriverente in circolazione: chi non ricorda il vestito blu con le conchiglie sul seno? Quel look è diventato iconico, tanto da aver ricevuto un regalo di Natale "a tema".

Il grembiule rosso è un regalo di Antonella Clerici

Orietta Berti ha mostrato ai follower su Instagram un regalo di Natale scartato in anticipo: un grembiule rosso con un inconfondibile dettaglio scintillante sul petto. "Guardate che bel grembiule personalizzato con conchiglie – ha scritto nella didascalia – È perfetto per il periodo Natalizio, non trovate?". Ma chi le ha mandato questo regalo da vera chef'? Antonella Clerici, la regina dei cooking show italiani, insieme allo staff del suo nuovo programma È Sempre Mezzogiorno.

Orietta Berti con il grembiule ricevuto da Antonella Clerici

La svolta di stile scintillante di Orietta Berti

Impossibile non cogliere la citazione: le conchiglie di lustrini sono le stesse del vestito indossato al Festival di Sanremo, tanto che Berti ha usato l'hashtag #GCDSMania, in omaggio al brand di Giuliano Calza che l'ha vestita in numerose occasioni quest'anno. Il matrimonio tra il marchio di streetwear e la signora della canzone italiana è stato uno dei più inaspettati (e riusciti) fashion moments del 2021. Merito dell'intuizione del suo stylist, Nicolò Cerioni, che a Fanpage.it ha spiegato com'è nata la collaborazione. Tra gioielli da rapper, paillettes e pellicciotti, Orietta Berti oggi è diventata una diva pop a misura di social.