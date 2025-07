Non solo bikini: le celebrities in vacanza scelgono il costume intero

Cosa hanno in comune la valigia delle vacanze di Elettra Lamborghini, Giulia De Lellis, Cristina Marino? Tutte hanno portato in vacanza il costume intero.

È tempo di ferie per tutti o quasi. In questi giorni i social si stanno popolando di foto scattate nelle località di mare, le più gettonate d'estate, per fuggire dal caos della città: anche molte celebrities sono in viaggio, in vacanza, a godersi il sole e il relax in spiaggia. C'è chi è partito in dolce compagnia, chi con gli amici, chi in famiglia, ma nelle valigie di tutte c'è una costante: tutti hanno portato almeno un costume intero.

Le celebrities mettono in valigia il costume intero

Due pezzi o intero, mononolore o a fantasia, coordinato o spezzato: ognuno ha la sua preferenza in fatto di costumi da bagno. Ma se siamo abituati a vedere di solito bikini sempre più striminziti e rimpiccioliti, quest'anno avremo forse una sorpresa guardandoci intorno, in spiaggia. Se è vero che in riva al mare hanno preso il sopravvento tanga sgambati e micro reggiseni, è vero anche che il costume intero non è mai davvero passato di moda.

Ha mantenuto il suo fascino, rimanendo un po' più in sordina. Questa estate, invece, in spiaggia lo ritroveremo con prepotenza, perché si sta imponendo come il must have di stagione. Scorrendo le foto condivise online dalle celebrities, è molto presente anche nelle loro scelte di stile. Giulia De Lellis per esempio si sta godendo la sua estate magica, la più speciale di sempre: è in dolce attesa ed è al settimo cielo. Tra viaggi col fidanzato Tony Effe e vacanze con le amiche, sta trascorrendo molto tempo in costume e il modello intero fa parte delle sue scelte, alternato al due pezzi.

Leggi anche È tempo di viaggi e vacanze: quali sono le mete scelte dalle celebrities

La sua preferenza è per il modello basic per eccellenza: quello scuro monocolore col scollatura rotonda. Costume intero anche per Elettra Lamborghini, che lo ha sfoggiato in Croazia, dove è stata per qualche giorno col marito Afrojack. Lei, però, senza tradire il suo stile inconfondibile, ha puntato su qualcosa di meno minimal, giocando con strategiche trasparenze.

Decisamente trendy anche la scelta di Cristina Marino, che messo da parte il monocromatico delle colleghe si è concentrata sull'animalier, la fantasia grintosa per eccellenza, in versione maculata. E rimanendo in tema di stampe, ma di tutt'altro tipo, è decisamente più romantica l'opzione di Benedetta Porcaroli, che propone la versione floreale.

E anche se non è esattamente un costume intero è impossibile non menzionare anche il trikini di Federica Nargi, una sferzata di colore e di energia, che non passa certo inosservato. È il compromesso quando proprio non si sa scegliere tra due pezzi e pezzo singolo.