Nomi “vintage” per bambini e bambine: da Patrizia a Franco, ritornano le scelte retrò Aspettate un figlio ma siete indecisi sul nome da dargli? La moda del momento pare che sia puntare tutto su delle scelte vintage, ovvero su dei nomi che negli scorsi decenni hanno spopolato. Degli esempio? Franco per i maschi, Patrizia per le femmine.

A cura di Valeria Paglionico

Scegliere il nome per il proprio figlio è una delle cose che generano maggiore ansia nei futuri genitori: fin dalla nascita il piccolo verrà identificato con quell'appellativo ed è necessario non commettere errori, magari lasciandosi prendere dall'entusiasmo o dalla nostalgia. C'è chi punta sulle mode del momento, chi si ispira ai propri antenati, chi preferisce qualcosa di originale, la cosa certa è che nella maggior parte dei casi il nome di un bambino può essere indicativo dell'epoca in cui è nato. In quanti sanno che da qualche tempo a questa parte si sta verificando un "revival" di alcuni nomi ormai vintage che però in passato hanno fatto storia? Ecco quali saranno i più gettonati dei prossimi anni.

I nomi vintage per bambini che sono tornati di moda

Lottie.org ha analizzato una serie di dati a livello internazionale che riguardano i nomi per bambini, notando che sono tornate in voga alcune scelte "vintage". Sebbene si tratti di nomi stranieri, esistono delle varianti italianizzate molto simili che in passato hanno ugualmente spopolato anche nel nostro paese. Per quanto riguarda i maschietti, al primo posto c'è Samuel con i suoi oltre 5 milioni di neonati che si chiamano così. A seguirlo ci sono George, Francis e Frank, ovvero le varianti internazionali di Giorgio, Francesco e Franco, mentre a chiudere la lista è il nome Oscar con quasi 3 milioni di bambini che si chiamano così.

I nomi retrò per bambine più trendy del momento

Per quanto riguarda i nomi delle femminucce, invece, c'è un gran ritorno al primo posto. Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stato Patricia, uno dei nomi più gettonati degli anni '80 e che attualmente sta tornando in voga, mentre a seguire ci sono Anita, Rita, Martha e Barbara. Sarà perché la pandemia ha fatto riscoprire a molti quanto sia importante il valore della famiglia o perché semplicemente c'è un maggiore desiderio di onorare le tradizioni, ma la cosa certa è che i nomi dallo stile retrò torneranno presto a spopolare. In quanti si lasceranno alle spalle i nomi più trendy del momento, da Leonardo a Sofia, preferendo qualcosa di vintage?