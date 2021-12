I nomi per bambini più popolari per il 2022, quali saranno quelli di tendenza Avrete un bebé nel 2022 e siete indecisi su come chiamarlo? C’è chi si ispira alla tradizione e chi si lascia influenzare dalle mode: ecco quali potrebbero essere i nomi per bambini maschili e femminili più gettonati del prossimo anno.

A cura di Valeria Paglionico

Aspettare un bambino è un momento importante per una coppia: dall'istante in cui il bebè viene al mondo si dà vita a una famiglia e la propria vita non è più la stessa, visto che l'unica priorità diventa solo ed esclusivamente il piccolo. La prima domanda che ci si pone quando si scopre del neonato in arrivo? "Come chiameremo il bimbo?". Si tratta di un interrogativo che mette spesso zizzania tra i futuri genitori: c'è chi opta per dei nomi tradizionali, magari quelli dei nonni, e chi invece preferisce nomi alla moda, nomi stranieri o nomi particolari. La cosa certa è che ogni epoca ha i suoi trend: prendendo in considerazione i nomi più usati nel 2021, ecco dunque quali potrebbero essere i più gettonati del 2022, da Vittoria (come la figlia di Chiara Ferragni e Fedez) a Leonardo.

I nomi maschili più popolari per il 2022

Stando alle statistiche dei nomi più diffusi e amati del 2021, è possibile far qualche ipotesi sull'anno che verrà. Quali potrebbero essere i nomi maschili più popolari per il 2022? A ispirare i genitori italiani è soprattutto la tradizione, anche se non mancano coloro si rifanno alle scelte delle star che sono diventate mamme e papà.

Leonardo – Leonardo è ancora tra i nomi più gettonati per bambini, così come pure la variante Leone (ispirata al primogenito di Chiara Ferragni). Si tratta di una scelta abbastanza tradizionale che vuol dire "forte", "coraggioso", "valoroso".

– Leonardo è ancora tra i nomi più gettonati per bambini, così come pure la variante Leone (ispirata al primogenito di Chiara Ferragni). Si tratta di una scelta abbastanza tradizionale che vuol dire "forte", "coraggioso", "valoroso". Francesco – Anche in questo caso si tratta di un nome tradizionale, tanto che è ormai da decenni che domina la classifica degli appellativi per bambini più amati.

– Anche in questo caso si tratta di un nome tradizionale, tanto che è ormai da decenni che domina la classifica degli appellativi per bambini più amati. Thomas – È da diversi anni che il nome Tommaso è diventato molto gettonato per i bambini e, complice il fatto che identifica diverse star dello spettacolo, è ancora super amato. In molti, però, scelgono la variante esotica Thomas, perfetta per chi vuole puntare su un nome straniero ma senza osare troppo.

– È da diversi anni che il nome Tommaso è diventato molto gettonato per i bambini e, complice il fatto che identifica diverse star dello spettacolo, è ancora super amato. In molti, però, scelgono la variante esotica Thomas, perfetta per chi vuole puntare su un nome straniero ma senza osare troppo. Manuel – In risalita nel 2021 c'è stato anche il nome Manuel, ovvero la variante più esotica di Manuele ed Emanuele, che di sicuro sarà molto gettonata anche nel 2022.

I nomi per bambine in trend per il 2022

Anche per quanto riguarda le bambine in arrivò nel 2022 è possibile fare delle ipotesi su quelli che saranno i nomi più amati. Per le femminucce sono molti i genitori che si ispirano alle figlie di star e influencer: sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di nomi tradizionali, alcuni erano diventati rari prima che le celebrities li facessero tornare in voga.

Vittoria – Chiara Ferragni riesce a influenzare mode e tendenze di ogni tipo, anche quando si parla di nomi per bambini. Non sorprende, dunque, che da quando abbia avuto la seconda figlia si sia registrato un verro e proprio boom di neonate chiamate Vittoria. Il trend continuerà anche nel 2022?

– Chiara Ferragni riesce a influenzare mode e tendenze di ogni tipo, anche quando si parla di nomi per bambini. Non sorprende, dunque, che da quando abbia avuto la seconda figlia si sia registrato un verro e proprio boom di neonate chiamate Vittoria. Il trend continuerà anche nel 2022? Giulia – Se fino a qualche tempo fa Giulia era un nome per bambine tipicamente laziale, ora ha cominciato a diffondersi a macchia d'olio anche nel resto d'Italia. Il motivo? Probabilmente a influenzare il trend sono state le numerose influencer di successo, dalla De Lellis alla Salemi, fino a arrivare a Giulia Stabile.

– Se fino a qualche tempo fa Giulia era un nome per bambine tipicamente laziale, ora ha cominciato a diffondersi a macchia d'olio anche nel resto d'Italia. Il motivo? Probabilmente a influenzare il trend sono state le numerose influencer di successo, dalla De Lellis alla Salemi, fino a arrivare a Giulia Stabile. Luna – Luna è tra i nomi che si sentono sempre più spesso in giro e probabilmente c'è lo "zampino" di Belén, che ha chiamato la sua seconda figlia propria Luna Marì. In quanti seguiranno l'esempio dell'argentina anche nel 2022?

– Luna è tra i nomi che si sentono sempre più spesso in giro e probabilmente c'è lo "zampino" di Belén, che ha chiamato la sua seconda figlia propria Luna Marì. In quanti seguiranno l'esempio dell'argentina anche nel 2022? Beatrice – Sebbene si tratti di un nome antico che agli amanti della letteratura fa venire in mente la Divina Commedia di Dante, da qualche anno a questa parte è tornato a essere diffuso tra le neonate. Il motivo? Probabilmente sono sempre di più i genitori che hanno preso ispirazione da star e influencer come Beatrice Borromeo o Beatrice Valli.

La classifica dei nomi maschili e femminili più diffusi nel 2020/2021 secondo l'Istat

L'Istat ha appena rilasciato la lista dei nomi maschili e femminili più diffusi del 2020 e, a giudicare dai risultati, a dominare sono quelli tradizionali. Per quanto riguarda i maschietti, c'è stato il boom di Leonardo (nome che continua a essere super gettonato anche nel 2021). A seguirlo ci sono Francesco, che si riconferma al secondo posto, mentre Alessandro ha riconquistato la terza posizione scalzando Lorenzo (al quarto gradino della classifica). Per le femminucce, invece, sul podio ci sono Sofia, Giulia e Aurora (tutti nomi ancora oggi molto amati in Italia). Nelle regioni del sud hanno primeggiato anche nomi tradizionali come Antonio e Giuseppe, mentre al nord spopola Emma per le bambine. Gioele e Aria, invece, sono entrati nella lista solo con l'inizio del 2021, portando una ventata di freschezza e di novità alla classifica.