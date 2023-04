Nina Zilli col pancione in abito da sposa: pizzo e velo per il “matrimonio” nel video di Innamorata Nina Zilli è tornata a fare musico, ha infatti appena lanciato un nuovo singolo intitolato Innamorata (F___U!). Domani verrà presentato anche il video ma sui social ne è stata data una piccola anteprima: ecco la cantante in abito da sposa durante il suo “matrimonio”.

A cura di Valeria Paglionico

Nina Zilli non potrebbe essere più felice: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno Danti, nome d'arte del rapper Daniele Lazzarin, ed è letteralmente raggiante. Ha ormai un pancione "incontenibile" e, dopo aver organizzato un gender reveal a Felicissima Sera, questa mattina è tornata a Viva Rai 2, programma in cui proprio qualche mese fa Fiorello aveva "spoilerato" la notizia della sua gravidanza. Quale migliore occasione di questa per presentare in anteprima il nuovo singolo intitolato Innamorata (F___U!)? Sia sui social che in diretta tv ha dato una piccola anticipazione del look che sfoggerà nel video in uscita venerdì 14 aprile alle 14: ecco come si è mostrata la cantante.

Il matrimonio "fake" di Nina Zilli e Danti

In quanti sognano di vedere il matrimonio di Nina Zilli e Danti dopo la nascita della piccola Anna Blue? La cantante sembra aver soddisfatto le aspettative dei fan più romantici ma purtroppo solo per esigenze sceniche: nel video del nuovo singolo Innamorata (F___U!) si è trasformata proprio in una perfetta sposina. Complice il testo della canzone, nella clip ha messo in scesa una cerimonia di nozze curata nei minimi dettagli, non potendo fare a meno della presenza del compagno al suo fianco. Gli Articolo 31 le fanno da testimoni, Katia Follesa e Le Donatella sono le damigelle che "si sfidano" durante il lancio del bouquet, mentre Alvin è diventato un prete: Nina ha pensato proprio a tutto, abito bianco e maxi torta compresa.

Nina Zilli nel nuovo video

L'abito da sposa premaman di Nina Zilli

Cosa ha indossato Nina Zilli per il "matrimonio fake"? Nonostante il pancione evidente, non ha rinunciato a una delle tradizioni bridal più amate di tutti i tempi, quella dell'abito da sposa total white. Ha indossato un modello di pizzo dall'animo principesco, ha il bustier con le maniche lunghe e trasparenti, la gonna lunga e ampia e un fiocchetto all'altezza della vita che mette in risalto il pancione.

Nina Zilli in abito da sposa

Non sono mancati il maxi velo di tulle, il bouquet e la collana di perle. Anche Danti ha optato per il total white, ha infatti indossato un elegante smoking con giacca, panciotto, pantaloni e cilindro coordinati. Insomma, tutti coloro che avevano già cominciato a sognare un presunto matrimonio a sorpresa di Nina e Danti dovranno "accontentarsi" delle nozze fake in piena gravidanza.