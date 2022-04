Nicole Kidman illumina il red carpet: alla prima del nuovo film osa con piume rosa e cristalli Nicole Kidman ha lanciato il suo nuovo film, The Northman, e per la prima tenutasi ieri a Los Angeles ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha osato con un abito tempestato di piume e cristalli ma, nonostante ciò, ha dimostrato lo stesso di essere regina di eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Nicole Kidman non ha mai deluso le aspettative dei fan quando si parla di stile e, in occasione del ritorno sul red carpet dopo gli Oscar, è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di look, dando prova di essere un'icona di eleganza. Ieri sera a Los Angeles ha partecipato alla prima del suo nuovo film The Northman e, oltre a posare al fianco della protagonista Anya Taylor-Joy (l'ex "regina degli scacchi), ha anche illuminato l'evento con un abito che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Tra cristalli, piume e un effetto a rete total yellow, la diva ha fatto trionfare l'esuberanza.

Chi ha firmato il look da red carpet di Nicole Kidman

Quale migliore occasione di una prima per puntare tutto su un look appariscente ma allo stesso tempo iper sofisticato? È proprio quanto fatto da Nicole Kidman per il lancio del film The Northman: sul red allestito al TCL Chinese Theatre di Los Angeles ha letteralmente brillato tra cristalli e colori vitaminici. Sotto consiglio della sua stylist Julia von Boehm (che orami la segue da anni) ha puntato ancora una volta sulla raffinatezza e sulla classe senza tempo di Prada, una delle Maison che più ama fin dagli esordi. Nonostante il mood bon-ton dell'outfit, non sono mancati i dettagli sopra le righe e dal tocco kitsch.

Nicole Kidman in Prada

Nicole Kidman con l'abito a rete

La moda più gettonata dalla Primavera/Estate 2022? Quella degli abiti a rete e Nicole Kidman è solo l'ultima delle tante star ad aver dimostrato di essere sempre sul pezzo in fatto di stile. Sul red carpet ha sfoggiato un lungo abito in rete metallica di Prada, per la precisione un modello color bronzo con colletto in crêpe de chine blu, dei ricami in cristalli a motivo floreale all-over e delle appariscenti piume salmone sulla parte alta delle maniche. Per completare il tutto ha scelto una clutch in spazzolato color argento e un paio di sandali in vernice nera col tacco a spillo (sempre di Prada). Per quanto riguarda l'acconciatura, ha aggiunto un ulteriore tocco bon-ton con un raccolto con la fila laterale. A 54 anni la Kidman non è forse ancora regina di bellezza e di stile?