Nathan Falco Briatore diventa stilista: lancia la sua prima collezione di abiti con papà Flavio Nathan Falco Briatore ha fatto il suo debutto come stilista a soli 12 anni. Al Pitti Uomo 2023 ha lanciato la sua prima collezione di abiti ideata col padre Flavio e realizzata in collaborazione col brand Suns Boards.

A cura di Valeria Paglionico

Nathan Falco Briatore ha solo 12 anni ma sembra già essere destinato a diventare il "golden boy" del mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria. Dopo aver fatto scalpore per essere stato nominato CEO della Billionaire Bears Society NFT, ora ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventato stilista. Ha approfittato del Pitti Uomo 2023, il noto evento fiorentino che anticipa le Fashion Week milanesi, per lanciare ufficialmente la sua prima collezione di abiti. A idearla è stato lui stesso insieme a papà Flavio, anche nella pratica i capi sono stati realizzati in collaborazione col brand Suns Boards: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla capsule di debutto del noto rampollo italiano.

Nathan Falco Briatore, la capsule per viaggiatori

Lo avevamo lasciato alle prese con uno shooting fotografico all'insegna del fashion, oggi ritroviamo Nathan Falco Briatore nei panni di stilista. È stato lui stesso a convincere il padre a collaborare, il suo obiettivo era realizzare un'esclusiva collezione di abiti pensati per i viaggiatori, il risultato? Una capsule fatta di capi e accessori perfetti per coloro che viaggiano "leggeri", ovvero portando con sé solo uno zaino. A sostenere Nathan durante il debutto nella moda non è stato solo Flavio Briatore, papà e ora anche socio in affari,al Pitti c'era anche sua mamma Elisabetta Gregoraci, diventata testimonial per Juicy Couture durante la stessa serata.

Il team dei Briatore al Pitti Uomo

I Briatore alla conquista della moda

Cosa comprende la collezione firmata dai Briatore e dal brand Suns Boards? Tutto il necessario per una vacanza di circa 5 giorni, per la precisione capi e accessori che occupano poco spazio realizzati in tessuti che non prendono pieghe. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, dai prezzi al lancio sul mercato, ma la cosa certa è che Nathan e Flavio sono una coppia affiatatissima. Non sorprende, dunque, che per presentare il loro nuovo progetto abbiano posato fianco a fianco come dei veri e propri divi. Occhiali da sole scuri e capelli tirati all'indietro per il papà, cappuccio in testa e sguardo rivolto dritto in camera per il figlio: i Briatore sono pronti per conquistare il mondo della moda.