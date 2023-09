MTV VMA’s 2023, tutti i look delle star: sul red carpet trionfano il nero e i cristalli Questa notte in New Jersey si sono tenuti gli MTV VMA’S 2023 e le numerose star che vi hanno partecipato ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile: ecco chi ha firmato i loro look per la sfilata sul red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Con la fine delle vacanze estive sono ricominciati anche gli eventi glamour e mondani più attesi del mondo dello spettacolo: dopo il Festival di Venezia '80, ieri è stato il turno degli MTV Video Music Awards 2023, i popolari premi musicali che ogni anno rendono omaggio agli artisti che si distinguono per talento e stile. La cerimonia si è tenuta al Prudential Center di Newark e ha visto il trionfo di Taylor Swift, la vincitrice dell'award Video of the Year, di Shakira, a cui è stato assegnato il Michael Jackson Vanguard Award, e dei Maneskin che, oltre a essersi esibiti sulle note di Honey, hanno anche ottenuto il premio Best Rock con The Loneliest. Come da tradizione, il red carpet è stato preso d'assalto dalle star, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di tacchi a spillo, trasparenze audaci e maxi dress principeschi: ecco tutti i look della serata.

I look total black agli MTV VMA's 2023

Gli MTV VMA's non sono solo un atteso evento musicale ma anche un appuntamento glamour e non sorprende che le star diano sempre il meglio di loro in fatto di stile. La regina della serata Taylor Swift ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero con un lungo abito firmato Versace con spacco laterale e bottoni gold con la Medusa lungo le cuciture.

Taylor Swift in Versace

Ad aver scelto il total black sono stati anche i vincitori del premio Best Rock, i Maneskin, che in questa occasione si sono affidati a Rick Owen, spaziando così tra giacche avvitate, minidress di pelle e audaci maxi tacchi in pvc trasparente.

I Maneskin in Rick Owens

Il dettaglio che non è passato inosservato agli esperti di moda? Jared Leto, che ha sfilato in coppia col fratello Shannon, ha indossato le stesse scarpe altissime di Damiano&Co. In versione dark c'erano anche Anitta in Schiaparelli Haute Couture, Demi Lovato con un enorme chiodo di pelle Lorraine Schwartz e Rita Ora, che con un maxi dress Rodarte si è trasformata in una moderna Morticia.

Rita Ora in Rodarte

Le star che hanno seguito il trend sparkling

Sul red carpet dei VMA's 2023 non potevano mancare gli scintillii e i look sparkling. Shakira, che per la prima volta ha portato i suoi figli a un evento glamour, ha brillato in un lungo abito gold di Versace, Olivia Rodrigo ha fasciato la silhouette in un lungo tubino argentato di Ludovic de Saint Sernin, mentre Cardi B ha optato per una sirena "metallica" di Dilara Findikoglu.

Olivia Rodrigo in Ludovic de Saint Sernin

Come non fare riferimento a Saweetie in versione Flintstones con dei veri e propri ossi sulla scollatura e sul punto vita del monospalla total pink di AREA?

Saweetie in AREA

Moltissime, inoltre, anche le star che hanno scelto degli audaci nude look e dei dettagli super sensuali per la sfilata sul red carpet. Selena Gomez ha sfoggiato un abito di pizzo rosso fuoco dall'effetto vedo-non vedo di Oscar de la Renta, mentre Emily Ratajkowski ha lasciato gli addominali in vista con un completo vintage di Jean Paul Gaultier.

Emily Ratajkowski in vintage Jean Paul Gaultier

A lasciare pochissimo spazio all'immaginazione sono state però Doja Cat con il vestito "ragnatela" di Ap0cene e Tinashe con una sorta di sottoveste trasparente di Stella McCartney che rivelava chiaramente tanga e copricapezzoli a forma di X.

Doja Cat in Ap0cene

I nostalgici, inoltre, saranno stati lieti di rivedere al noto evento alcuni dei volti più famosi dei primi anni 2000: gli ‘Nsync capitanati da Justine Timberlake e Nelly Furtado. Quest'ultima ha pensato bene di farsi notare con una scollatura profondissima sulla schiena che lasciava in vista il lato b (abito Dundas). Chi si aggiudica il titolo di re/regina di stile della serata?