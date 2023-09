Da Damiano David a Jared Leto tutti pazzi per i tacchi: la storia degli stivali Rick Owens ispirati ai Kiss Gli stivaletti di Rick Owens sono stati indossati da entrambi i cantanti sul palco degli Mtv Vma’s ma sono da tempo amatissimi da star come Mahmood e Rosalìa.

A cura di Arianna Colzi

Gli stivaletti "Grill Kiss" dominano i red carpet

I Maneskin hanno infiammato il palco degli Mtv Video Music Awards, portandosi a casa anche un premio, quello della categoria Best Rock. Come al solito la band romana, ormai famosissima anche negli Stati Uniti, si è fatta notare anche per la scelta dell'outfit indossato sul red carpet e poi per la loro esibizione. Se il look in pelle riprende il "bikercore", lo stile da motociclista diventato un trend su TikTok pochi mesi fa, il dettaglio che si è fatto notare sono stati gli stivaletti platform con tacco trasparente firmati Rick Owens indossati da Damiano David.

La storia dietro agli stivali con il tacco trasparente firmati Rick Owens

Lo stilista americano, fondatore dell'omonimo brand, è molto amato da celebrities come Zendaya, Billie Eilish e la cantante Rosalìa. Negli ultimi anni, però, sono diventati molto popolari gli stivali indossati da Damiano dei Maneskin sul palco dei Vma's. Si tratta del modello "Grill Kiss", ispirati ai classici chelsea boots in chiave punk, con tacco in pvc. Negli ultimi anni le varianti del modello "Grill Kiss" sono diventati capisaldi delle sfilate di Rick Owens, trasformandoli in un capo cult. Ma quanto costano gli stivaletti più amati dalle star? Il prezzo, attualmente, è di circa 1650 euro.

Gli stivaletti Grill Kiss di Rick Owens

Il nome "Grill Kiss" lascia trasparire l'evidente ispirazione dietro al modello: i Kiss, la band hard-rock americana, nota, appunto, per i suoi tacchi con plateau molto alti. Il "grill" invece si riferisce all'applicazione davanti, in pvc, che si ispira alle forme di un forno. L'uomo dietro ai capi dei Kiss era Larry LeGaspi, le cui creazioni hanno influenzato Rick Owens. Nell'Autunno/Inverno 2019, Rick Owens ha lanciato collezione "Larry", rendendo omaggio alle creazioni dello stilista e presentando, di fatto, il primo modello dei suoi iconici stivaletti. I "Larry" non avevano l'applique nella parte frontale degli stivaletti e avevano un tacco in legno massiccio.

Il modello "Larry" firmato Rick Owens

Anche in Italia la Rick Owens mania è spopolata, senza un apparente caso che abbia fatto deflagrare la fama del designer americano, soprattutto per quel che riguarda i tacchi: a Sanremo, quest'anno, Mahmood li aveva scelti per completare il suo look da biker (tutto firmato Rick Owens) per l'esibizione con Blanco sulle note di Brividi.

Mahmood con Blanco a Sanremo

I tacchi poi erano diventati protagonisti di un piccolo "caso" quando, nella serata delle cover, pochi giorni dopo, la cantante Arisa era salita sul palco dell'Ariston con lo stesso paio di scarpe (senza borchie, però) a completare, anche lei, un total look firmato Rick Owens. Lo stesso Mahmood aveva riproposto le stesse scarpe, ma con un modello un po' diverso, pochi mesi dopo alla prima italiana del film La Sirenetta: il modello scelto per l'occasione è stato il Grill Kiss, con un taglio oversize e così lunghi tanto da diventare, di fatto, dei pantaloni a tutti gli effetti.

Gli stivali di Rick Owens spopolano ai Vma's

Un modello più lungo è stato anche quello scelto dalla cantante spagnola Rosalìa per il Met Gala del 2021, dove a completare il suo look total pink c'erano i celebri stivali di Rick Owens ad altezza ginocchio.

Rosalìa al Met 2021 con stivali Rick Owens

Un modello della stessa lunghezza, ma in versione più skinny, è stato esibito sempre ai Vma's da Jared Leto che, sul pink carpet, ha osato con un look punk in pelle nera, proponendo un'estetica molto simile a quella scelta dai Maneskin.