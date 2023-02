Arisa a Sanremo, oltre l’abito anche le scarpe erano state indossate da qualcun altro Avete notato che l’abito non era l’unico dettaglio “già visto” nel look di Arisa a Sanremo? Anche gli stivali con la maxi zeppa e il tacco in pvc erano stati indossati da un altro artista qualche giorno prima al Festival.

È passata quasi una settimana dalla fine del Festival di Sanremo 2023 ma, nonostante ciò, se ne continua a parlare. Al di là delle polemiche, dalla performance di Blanco al discusso bacio tra Rosa Chemical e Fedez, a tenere banco ancora è anche il look "della discordia" di Arisa. La cantante è tornata sul palco dell'Ariston nella serata delle cover, ha duettato sulle note di Destinazione Paradiso al fianco di Gianluca Grignani, apparendo meravigliosa in total black con una scollatura maxi. Del suo abito uguale a quello della violinista Laura Marzadori si è detto praticamente tutto, la cosa che in pochi hanno notato è che anche le scarpe erano già state indossate da un altro artista del Festival.

Mahmood e Arisa con gli stessi stivali a Sanremo

Arisa è tornata a Sanremo e, oltre ad aver incantato col suo talento, ha anche dimostrato di essere una vera e propria icona fashion. Il dettaglio che non è passato inosservato Oltre all'abito nero di Rick Owens (che inizialmente avrebbe dovuto indossare con un bomber crop abbinato), anche le scarpe erano state "già viste" al Festival.

Mahmood in Rick Owens a Sanremo

A sfoggiarle prima di lei era stato Mahmood durante la prima serata dell'evento, quando in coppia con Blanco è tornato a esibirsi sulle note di Brividi. Da sempre simbolo della moda libera e genderless, in quell'occasione aveva sorpreso il pubblico con giacca trasparente e tacchi alticon giacca trasparente e tacchi alti (tutto firmato Rick Owens). L'unico particolare che differenziava gli stivali di Arisa e Mahmood? Quelli del cantante erano arricchiti da una punta borchiata.

Gli stivali borchiati di Rick Owens

Quanto costano gli stivali col tacco in pvc di Arisa e Mahmood

Le scarpe finite al centro delle attenzioni del pubblico dopo essere state sfoggiate sia da Mahmood che da Arisa sono firmate ancora Rick Owens. Si tratta di un paio di stivaletti della collezione Autunno/Inverno 2022-23, per la precisione un modello che reinterpreta i classici chelsea boots in chiave rock.

Arisa in Rick Owens

Hanno il tradizionale elastico sui lati che fascia le caviglie ma a renderli super audaci è la maxi zeppa e il tacco in pvc trasparente. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand la versione "basic" di Arisa viene venduta a 1.555 euro, mentre quella borchiata di Mahmood a 2.843 euro. Dopo il Prong dress amatissimo dalle staril Prong dress amatissimo dalle star, anche questi stivaletti diventeranno il nuovo oggetto del desiderio delle celebrities?