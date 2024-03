Moonswatch Snoopy, l’orologio in collaborazione con Omega è nei negozi: file interminabili per averlo I fan di tutto il mondo del nuovo Moonswatch Snoopy hanno fatto ore e ore di fila fuori ai negozi, per portare a casa il prezioso orologio da oltre 300 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cosa sareste disposti a fare per il vostro oggetto del desiderio? I fan dell'orologio più atteso del momento non hanno avuto dubbi: si sono messi in fila con larghissimo anticipo, per potersi accaparrare il nuovo Moonswatch Snoopy Mission to the Moonphase. In ogni parte del mondo (Roma compresa) si sono create file immense, all'ingresso degli store, come testimoniano i video condivisi sui social. Qualcuno si è anche offerto di fare la fila al posto di chi, pur desiderando l'oggetto, non aveva alcuna intenzione di stare ore in attesa (chiaramente dietro lauta ricompensa). L'orologio è stato reso disponibile per l'acquisto a partire dal 26 marzo, in una serie di store selezionati. Per essere sicuri di portare a casa il gioiellino, gli appassionati non si sono fatti scoraggiare neppure dalla pioggia e dal freddo. Alcuni si sono presentati davanti al punto vendita alle prime luci dell'alba, ben prima dell'orario di apertura.

Quanto costa Moonswatch Snoopy Mission to the Moonphase

C'era da aspettarselo: i Moonswatch Snoopy Mission to the Moonphase sono andati a ruba e appena acquistati, sono anche stati già rimessi in vendita online. Il prezzo, non c'è bisogno di specificarlo, è stato raddoppiato rispetto al costo originale. Su Facebook c'è chi lo ha messo in vendita con ritiro a Milano per 599 euro: kit completo con ricevuta e torcia UV ufficiale. Il modello sul sito ufficiale è venduto a 315 euro ed è un'edizione limitata.

Il cronografo fa parte della collezione Bioceramic MoonSwatch, modelli realizzati con un materiale brevettato e sviluppato da Swatch particolarmente resistente, dall'aspetto opaca e setoso al tatto. Si chiama, appunto, Bioceramic ed è una miscela composta per 2/3 di ceramica e per 1/3 di materiale di biosourced derivato dall'olio di ricino. Il nuovo modello appena messo in commercio ha una caratteristica unica: indica le fasi lunari.

In totale, sono otto le fasi che osserviamo durante il ciclo lunare, quello che serve al satellite per completare la sua orbita intorno alla Terra. E in ogni fase, la Luna si mostra in una forma diversa. Non è tutto: sull'indicatore e sul disco delle fasi lunari c'è nascosta na citazione del fumetto di Snoopy, incastonata tra stelle e lune crescenti. Sotto la luce ultravioletta, la scena celeste prende vita proiettando un'affascinante e misteriosa luce blu.

La presenza di Snoopy, nel nome dell'orologio e sull'orologio stesso, è dovuta al fatto che questo iconico personaggio è stato per un cinquantennio la mascotte della NASA. Si chiama proprio Silver Snoopy Award il riconoscimento più prestigioso che l'agenzia spaziale degli Stati Uniti assegna a chi si distingue per le sue scoperte in ambito scientifico. In questo caso specifico è raffigurato sdraiato intento a fare un pisolino sul disco delle fasi lunari. Gli indici e le lancette (anche quella dei secondi cronografici) si illuminano al buio.

I casi precedenti

Non è la prima volta che un orologio Swatch crea file interminabili dinanzi ai negozi, con persone disposte a tutto per possedere l'ultimo modello. È successo con lo Speedmaster MoonSwatch a Napoli in piazza Trieste e Trento e a Roma, davanti allo store di via del Corso. Stesso fenomeno l'anno scorso nella Capitale, in occasione del lancio di MoonSwatch Mission to Moonshine Gold.