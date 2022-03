Nuovo Swatch Omega: lunga fila notturna in via del Corso per l’orologio ispirato a quello della Nasa Già da stanotte, si è creata una lunga fila di persone in attesa di poter acquistare il nuovo Speedmaster MoonSwatch davanti allo store di via del Corso.

Gli store Swatch di tutta Italia sono stati presi letteralmente d'assalto in attesa dell'apertura della mattina. Davanti ai negozi della celebre azienda svizzera, infatti, già nella nottata di oggi, si sono create lunghe file per accaparrarsi l'ultimo modello, il primo della collezione realizzata in collaborazione con Omega.

Per il lancio di questo nuovo prodotto, un vero e proprio gioiello nato dall'unione delle due famose aziende, si è pensato di non rendere possibile l'acquisto online: chiunque voglia comprare uno degli orologi in vendita da oggi, infatti, può acquistarlo soltanto nei negozi fisici del marchio.

Preso d'assalto lo store di via del Corso

La scelta di non vendere il nuovo modello online, ha reso l'acquisto ancora più esclusivo e ha scatenato la voglia di essere fra i primi a poterlo sfoggiare al polso. Questo ha spinto molte persone a formare lunghe file davanti ai negozi ancora chiusi, come è accaduto davanti allo store di via del Corso: già nella notte gruppi di ragazzi e ragazza, infatti, si sono appostati in attesa dell'apertura (prevista soltanto alle ore 10), per aggiudicarsi il proprio modello. Le code, inoltre, nel corso della mattina sono diventate sempre più lunghe, formando affollamenti sia lungo la strada che davanti agli altri negozio. "Per chi avesse intenzione di acquistare il nuovo Swatch: sappiate che c'è da fare una lunga fila", mette in guardia qualcuno su Twitter.

La lunga fila in via del Corso ha costretto lo store di via del Corso a pubblicare un post sulla pagina Facebook, ricordando che non si tratta di un'edizione limitata: "Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi siamo elettrizzati per la collezione moonswatch e condividiamo il vostro entusiasmo.Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile.Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti."

L'orologio: la storia e il prezzo

L'orologio lanciato oggi da Swatch, che appartiene alla collezione realizzata in collaborazione con Omega, è il nuovo Speedmaster MoonSwatch. Questo modello ha immediatamente catturato il desiderio dei più appassionati: si tratta, infatti, del remake dello Speedmaster Professional realizzato da Omega a partire dal 1957.

In breve tempo, però, il modello originale è riuscito ad entrare nella storia perché, essendo l'unico orologio da polso in grado di superare i test della Nasa, è stato adottato nelle missioni spaziali ed è stato il primo orologio a sbarcare sulla Luna. Diversamente dal suo predecessore, però, lo Speedmaster MoonSwatch è interamente realizzato in bioceramica, materiale spesso utilizzato dalla Swatch. Nonostante la collaborazione con Omega, brand di lusso i cui modelli vengono venduti ad un prezzo superiore ad almeno 1000 euro, lo Speedmaster MoonSwatch costa 260 euro.

La collezione "spaziale"

L'idea della collezione lanciata oggi è nata proprio grazie alla storia dello Speedmaster Professional, sbarcato sullo spazio e si ispira al Sistema Solare. I modelli proposti sono in totale 11 e ognuno di essi, sul retro, riporta la scritta Mission to, insieme ad un'immagine della stella, satellite o pianeta a cui si ispira: Sole, Luna, Terra, Marte, Giove, Saturno, Plutone, Venere, Urano, Nettuno e Mercurio.