Napoli, in fila tutta la notte per il nuovo orologio Swatch che costa 260 euro Decine e decine di persone in fila tutta la notte e questa mattina per accaparrarsi il nuovo Speedmaster MoonSwatch, orologio in collaborazione con Omega.

A cura di Valerio Papadia

Fila davanti al negozio Swatch in piazza Trieste e Trento (Foto: Fanpage.it)

Una fila sempre più lunga, con il passare delle ore, cominciata nel cuore della notte e che questa mattina aveva occupato tutto il marciapiede. A Napoli, decine e decine di persone si sono accampate all'esterno del negozio Swatch che sorge in piazza Trieste e Trento, nel cuore della città, per accaparrarsi il nuovo, esclusivo orologio, disponibile solo fisicamente a partire proprio dalla giornata odierna, sabato 26 marzo 2022: si tratta dello Speedmaster MoonSwatch, nuovo prodotto nato dalla collaborazione tra l'azienda svizzera e il marchio Omega, altra nota azienda produttrice di orologi. Il nuovo orologio sarà disponibile, al momento, soltanto negli store fisici, il che spiega la lunga coda che a cui si è assistito a Napoli, ma anche in altre città d'Italia. Il costo? 260 euro.

(Foto: Fanpage.it)

L'orologio è il remake di quello usato dagli astronauti che atterrarono sulla Luna

Il nuovo orologio tanto desiderato dagli appassionati è il remake dello Speedmaster Professional di Omega, il modello utilizzato ufficialmente dagli astronauti della Nasa che, nel 1969, atterrarono per la prima volta sulla Luna. A differenza del suo predecessore, però, lo Speedmaster MoonSwatch è realizzato in Bioceramica, materiale pregiato che negli ultimi anni è stato molto utilizzato da Swatch. Sono 11 i modelli dell'orologio messi in vendita, ognuno dei quali ispirato, ovviamente, al Sistema Solare: Sole, Luna, Terra, Marte, Giove, Saturno, Plutone, Venere, Urano, Nettuno e Mercurio. Ogni modello, inoltre, sul retro reca la scritta "Mission to" e il nome del pianeta a cui fa riferimento, oltre che una piccola immagine dello stesso.