Napoli, i nuovi orologi Swatch Omega già rivenduti sul web a 1.800 euro Su Internet fioccano gli annunci di vendita del nuovo Speedmaster MoonSwatch, messo in vendita proprio oggi: peccato che costi quasi 7 volte il prezzo d’acquisto.

A cura di Valerio Papadia

Uno degli annunci di vendita dell’orologio pubblicati sul web

Soltanto un centinaio di persone sono riuscite ad accaparrarsi, oggi a Napoli, il nuovo orologio Speedmaster MoonSwatch, nato dalla collaborazione tra Swatch, appunto, e Omega; come testimoniato da Fanpage.it, però, in fila c'erano, a partire da questa notte, altrettante persone, nonostante il costo non proprio irrisorio dell'orologio, vale a dire 260 euro, sono tornate a casa con un pugno di mosche. Tra coloro che sono riusciti ad acquistare un modello del MoonSwatch c'è, però, anche chi sta cercando di speculare: sul web, infatti, stanno cominciando a fioccare annunci di vendita dell'orologio, con tanto di scontrino che ne certifica l'acquisto nel negozio Swatch di piazza Trieste e Trento, messo in vendita a 1.800 euro, un prezzo maggiorato circa 7 volte in più rispetto a quello di acquisto. Annunci analoghi sono stati pubblicati da tutta Italia, e il prezzo è sempre truffaldino, di gran lunga superiore ai 260 euro necessari per acquistare l'orologio.

Un altro degli annunci che si trovano in rete

In fila tutta la notte per acquistare l'orologio

La frenesia per il nuovo orologio firmato Swatch in collaborazione con Omega è partita già questa notte, quando i primi clienti hanno cominciato ad accamparsi all'esterno dello store Swatch in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli: intorno alle 8 di questa mattina, vale a dire un'ora e mezza prima dell'apertura del negozio, la folla aveva occupato interamente il marciapiedi antistante.

La fila questa mattina davanti al negozio Swatch di Napoli (Foto: Fanpage.it)

Il nuovo orologio – 11 modelli ispirati al Sistema Solare – è un omaggio allo Speedmaster Professional, storico modello di Omega utilizzato dagli astronauti della Nasa, tra cui anche quelli che, nel 1969, misero piede per primi sulla Luna.